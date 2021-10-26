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Суд Амстердама отдал «скифское золото» из крымских музеев Украине

12:58:4910/26/2021
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В музеях назвали принятое решение воровством по закону, а Зеленский пообещал, что вслед за золотом вернет и Крым.

"Скифское золото" пока в Нидерландах, его возвращения в Россию будут добиваться через суд. Фото: Wikimedia Commons

Решением апелляционного суда в Амстердаме «скифское золото» будет передано Украине, несмотря на то, что было взято из музеев Крыма. Сообщение о решении суда опубликовали в Reuters.

«Скифское золото» — это коллекция из 2 тыс. предметов, которую крымские музеи в феврале 2014 года передали Музею Аллада Пирсона в Нидерландах для выставки. После вхождения Крыма в состав России, которое произошло в марте того же года, права на экспонаты заявила Украина.

Коллекцию постановили передать Киеву до того момента, как ситуация в Крыму станет стабильной. Также в решении говорится о том, что Россия может обжаловать принятое решение в Верховном суде Нидерландов. Экспонаты пока передаваться не будут.

Решение суда в Амстердаме президент Украины Владимир Зеленский назвал «долгожданной победой» и планирует вслед за золотом скифов вернуть и весь Крым. При этом в российских музеях решением суда возмутились, но не удивились принятому решению, а отметил политику двойных стандартов на Западе по отношении к России.

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решение судазолото скифоввернут Украине
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