Суд Амстердама отдал «скифское золото» из крымских музеев Украине

Решением апелляционного суда в Амстердаме «скифское золото» будет передано Украине, несмотря на то, что было взято из музеев Крыма. Сообщение о решении суда опубликовали в Reuters.
«Скифское золото» — это коллекция из 2 тыс. предметов, которую крымские музеи в феврале 2014 года передали Музею Аллада Пирсона в Нидерландах для выставки. После вхождения Крыма в состав России, которое произошло в марте того же года, права на экспонаты заявила Украина.
Коллекцию постановили передать Киеву до того момента, как ситуация в Крыму станет стабильной. Также в решении говорится о том, что Россия может обжаловать принятое решение в Верховном суде Нидерландов. Экспонаты пока передаваться не будут.
Решение суда в Амстердаме президент Украины Владимир Зеленский назвал «долгожданной победой» и планирует вслед за золотом скифов вернуть и весь Крым. При этом в российских музеях решением суда возмутились, но не удивились принятому решению, а отметил политику двойных стандартов на Западе по отношении к России.