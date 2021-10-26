Виновным в жестком ДТП у пляжа «Дюны» в Бердске признали пострадавшего водителя Honda Stepwgn

Жесткое ДТП произошло в Бердске вечером 21 октября. Сегодня, 26 октября, ГИБДД офиуиально назвали виновника аварии.
"Водитель автомобиля «Хонда Степвагон», мужчина 1989 года рождения (водительский стаж с 2007 года), двигался по ул. Морской со стороны ул. Красный Сокол в направлении ул. Ясная Поляна. У дома №10А по ул. Морской он совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц GL63», под управлением мужчины 1996 года рождения, который двигался во встречном направлении, — отметили в полицейском ведомстве региона.
Причиной авария назвали нарушение обгона. Кроме того, водители не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как сообщал "Курьер.Среда", истекающего кровью водителя микроавтобуса Honda увезли в больницу после жесткого ДТП у пляжа "Дюны". На месте происшествия работали скорая помощь, пожарные и сотрудники бердского поисково-спасательного отряда.
По словам водителя внедорожника, он вез хозяина авто в направлении Изумрудного городка, успел перестроиться и микроавтобус из-за торможения понесло на "Мерседес".
Мощный удар пришелся со стороны водительского места "Хонды", поэтому он серьезно пострадал. Сидевшие в "Мерседесе" не получили повреждений.