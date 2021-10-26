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Виновным в жестком ДТП у пляжа «Дюны» в Бердске признали пострадавшего водителя Honda Stepwgn

12:23:2710/26/2021
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Нн совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц GL63» во время нарушения ПДД при обгоне.

Столкновение с «Мерседесом» у пляжа «Дюны» в Бердске совершил водитель «Хонды», сообщили в ГИБДД. Фото: svidetel24.info

Жесткое ДТП произошло в Бердске вечером 21 октября. Сегодня, 26 октября, ГИБДД офиуиально назвали виновника аварии.

"Водитель автомобиля «Хонда Степвагон», мужчина 1989 года рождения (водительский стаж с 2007 года), двигался по ул. Морской со стороны ул. Красный Сокол в направлении ул. Ясная Поляна. У дома №10А по ул. Морской он совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц GL63», под управлением мужчины 1996 года рождения, который двигался во встречном направлении, — отметили в полицейском ведомстве региона.

Причиной авария назвали нарушение обгона. Кроме того, водители не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщал "Курьер.Среда", истекающего кровью водителя микроавтобуса Honda увезли в больницу после жесткого ДТП у пляжа "Дюны". На месте происшествия работали скорая помощь, пожарные и сотрудники бердского поисково-спасательного отряда.

По словам водителя внедорожника, он вез хозяина авто в направлении Изумрудного городка,  успел перестроиться и микроавтобус из-за торможения понесло на "Мерседес".

Мощный удар пришелся со стороны водительского места "Хонды", поэтому он серьезно пострадал. Сидевшие в "Мерседесе" не получили повреждений.

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