Ксению Собчак фанаты не узнали на обложке модного журнала Tatler

В ноябрьском выпуске модного журнала Tatler Ксения Собчак предстала перед зрителям с длинными наращенным волосами, чем удивила своих фанатов.
На фотографии 39-летняя телеведущая в черном топе на розовом фоне, в ее руках розовая сумка итальянского люксового бренда Fendi. Публикация понравилась многими подписчикам, не перестающим удивляться ее разноплановости.
В комментариях некоторые поклонники отметили, что Ксения больше похожа на Подольскую или Ветлицкую, но не на себя.
В то же время в сообщении под фото со съемок дан текст из интервью знаменитой телеведущей, в котором она раскрывает секрет своей популярности.
- ...Люди хотят иметь такую же смелость, наглость, уметь требовать от жизни каких-то вещей, везде быть, не бояться пробовать новое, не замыкаться на чем-то одном. Не все могут себе такое разрешить — легче ненавидеть того, кто это себе разрешает. Кому-то просто не нравится, что я выпендриваюсь, - написано в сообщении под фотографией Ксении в Instagram.