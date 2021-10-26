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Глава Минздрава потребовал ужесточить ограничения в 13 регионах России, где не справляются с коронавирусом

2:00:4510/26/2021
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Кроме введения дополнительных ограничений, следует увеличить число койко-мест в инфекционных отделениях, заявил Мурашко.

коронавирус
Ситуация в регионах требует ужесточения мер. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что ситуация в стране напряженная, а в 13 регионах требуется введение более жестких ограничений. Он перечислил эти субъекты страны - Удмуртия, Адыгея, Чувашия, Марий Эл, Чукотка, Приморье, а также Смоленская, Ульяновская, Саратовская, Омская, Рязанская, Владимирская и Самарская области.

Министр отметил благодарностью руководителей шести российских регионов, которые ввели ограничения раньше, чем начались нерабочие дни, объявленные президентом страны. Мурашко заметил, что своевременное реагирование на ситуацию на местах позволяет предупредить скачки роста заражаемости - темпы прироста там снизились в до 10-10,5% в неделю.

- Мы ведем рейтингование регионов с учетом заболеваемости, общего количества пациентов, коечной сети - видим высокие риски. Хотел бы отметить регионы, имеющие наиболее высокий риск по оказанию медицинской помощи пациентам. Это Республика Татарстан, Ивановская область, Оренбургская область, Воронежская область, Саратовская область, Удмуртская республика, Липецкая область. Эти системы здравоохранения находятся в максимальном напряжении, - сказал также Мурашко 26 октября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Министр отметил, что в настоящее время свободный коечный фонд по стране составляет 12%. Как пояснил Мурашко, сложность нынешнего времени в том, что происходит очень быстрое развитие тяжелого течения болезни и экстренной госпитализации у непривитых граждан.

Как сообщал "Курьер.Среда", в настоящее время в России госпитализированы около 270 тысяч пациентов, из которых 11% находятся в тяжелом состоянии. В стране заражены ковидом 1,3 миллиона человек, это больше чем на пике заболеваемости в предыдущие периоды.

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показателикоронавирусзаражаемостьситуация в странеМинздрав РоссииМихаил Мурашко
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