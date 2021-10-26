Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы

Рэпер Моргенштерн извинился за свои слова, произнесенные в интервью Ксении Собчак. В Instagram сторис он пояснил, что его слова были выдернуты из контекста, что произвело неправильное впечатление о его высказывании.
- Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я не в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях, — написал рэпер.
Музыкант заметил, что в СМИ не указали о его размышлениях по поводу положения ветеранов и необходимости выделения им дополнительных денег, кроме того, Моргенштерн заявило, что он искренне желает России побед в космосе и освоении новых технологий. Рэпер отметил, что уважает и гордится старшим поколением, прошедшим войну, но не всегда может сформулировать правильно мысль.
Ранее в интервью для Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что празднование Дня Победы — бессмысленное занятие.
- И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем, — сказал Моргенштерн.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Моргенштерн мог высказаться так по незнанию истории. Он предложил музыканту пообщаться с старшим поколением среди родственников и спросить у них о важности празднования Дня Победы в России.