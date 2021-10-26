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На Урале прокурора привязали за голову к авто и протащили по дороге: Завели дело о покушении на убийство

2:19:2710/26/2021
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По подозрению в покушении на убийство задержан 37-летний глава курганского-фермерского хозяйства Аманжол Саутбаев, родственник жены пострадавшего. Они что-то не поделили во время застолья в кафе.

Силовика протащили по дороге, привязанным за голову. Фото: Скриншот

На Урале пытались убить прокурора: его привязали за голову к машине и протащили по земле. Инцидент произошел в Курганской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство зампрокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю, сообщает Znak.com.

По данным источника, 13 октября под утро на стоянке кафе «Светлана» на Дедулю напал мужчина. В ходе конфликта они подрались. Затем мужчина накинул на шею представителя надзорного органа петлю-удавку из буксировочного троса, а второй конец привязал к автомобилю Лада Веста. И протащил зампрокурора так несколько метров. Момент попал на камеры видеонаблюдения.

18 октября материалы были переданы в следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области.

По подозрению в покушении на убийство задержан 37-летний глава курганского-фермерского хозяйства Аманжол Саутбаев. 20 октября его отправили под домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение суда, требуя отправить Саутбаева в СИЗО.

Сейчас Дедуля находится в отпуске.

Позже стала известна причина конфликта, который мог закончится трагически. Во время застолья якобы зампрокурора что-то не поделил с племянником своей жены Аманжолом Саутбаевым, началась драка, по версии телеграм-канала Baza.

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