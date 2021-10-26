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Самого разыскиваемого в России подозреваемого задержали в Югре: Экс-чиновник считают причастным к убийству прокурора 20 лет назад

3:12:2610/26/2021
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Юрий Бендерин был убит в 2000 году. Задержанного Юрия Чекина, бывшего сотрудника минфина ХМАО, подозревают в организации и других убийств. СК снял на видео допрос и обыск в квартире подозреваемого.

наручники арест
Задержан преступник, скрывавшийся 20 лет. Фото: Pixabay

Юрий Чекин, ранее руководивший контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов России по ХМАО-Югре, 20 лет скрывался от правосудия. Его обвиняют в убийстве прокурора округа Юрия Бедерина. О задержании бывшего чиновника стало известно из сообщения пресс-службы СК 26 октября.

- Следственными органами Следственного комитета России по ХМАО-Югре совместно с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре и ФСБ России задержан Юрий Чекин, 1963 года рождения, обвиняемый в организации убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Юрия Бедерина, - сказали в пресс-службе.

Как полагают следователи, в 1993 году Чекин, находясь на руководящей должности, похитил у нефтегазодобывающего предприятия более 15,5 миллионов рублей. По факту хищения в прокуратуре округа было возбуждено уголовное дело, а в июне 2000 года за принципиальную позицию прокурора чиновник отомстил организацией его убийства.

- 25 июля 2000 года прокурор округа Бедерин был убит в подъезде своего дома тремя выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета, - добавили в ведомстве.

Кроме того, Чекина обвиняют еще в организации двух убийств — 1996 был убит его знакомый, пытавшийся присвоить деньги, а в 1998 житель Ханты-Мансийска был убит из-за карточного долга. Исполнители убийств уже отбывают наказание.

Несколько лет Чекин проживал в многоквартирном доме, на улицу не выходил, а окна оклеил непрозрачной пленкой. Также во время обыска в квартире был обнаружен тайник под подоконником, в котором мог укрыться человек. Изъяты оружие и документы, имеющие отношение к уголовному делу.

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