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Первый регион в России ввел комендантский час на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

2:56:0510/26/2021
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Жителям Хакасии запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00 по местному времени с 28 октября. В некоторых городах республики остановят общественный транспорт.

Хакасия первой из российских регионов ввела комендантский час на период нерабочих дней. Фото: Pixabay.com

В  нерабочие дни в Хакасии введут комендантский час, сообщил 26 октября в инстаграме глава республики Валентин Коновалов.

Таким образом, Хакасия стала первым регионом России, где власти пошли на такие ограничения.

С 28 октября по 7 ноября жителям республики запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 по местному времени. Разрешается только сходить за продуктами, в аптеку и прогуляться с собакой. А жителей в возрасте 60+ отправили на самоизоляцию.

В нерабочие дни в Хакасии ограничили работу общепита и торговли, в школах объявят каникулы. Работодатели, которые не могут остановить производство, должны перевести на удаленку не менее 50% сотрудников.

В некоторых городах республики остановят общественный транспорт. Таксистам разрешат работать при наличии сертификата о вакцинации или справке о перенесенном коронавирусе.

Власти сделали вывод: если не принять срочных ограничительных меры, то нерабочие дни не дадут эффекта, а ущерб экономике окажется значительным.

Как сообщал "Курьер.Среда", 26 октября в Новосибирской области власти объявили о жестких ограничительных мерах на период с 30 октября по 7 ноября включительно.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 20 октября. Главам субъектов РФ дали возможность самостоятельно вводить дополнительные нерабочие дни и свои ограничения.

В Москве нерабочие дни начнутся 28 октября.

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