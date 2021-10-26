Попова отказалась называть локдауном нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отказалась называть локдауном введенные из-за сложной ситуации с коронавирусом нерабочие дни в России. Наопрмним, что указом президента дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочими. Попова считает, что этот период россияне могут провести в кругу семьи, гулять на свежем воздухе. Об этом она рассказала в эфире Первого канала 26 октября.
«Это не локдаун. Людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, и все», — ответила Попова.
По ее словам, ограничения ввели, чтобы разорвать цепочки заражения коронавирусом. Поэтому она призвала минимизировать контакты в нерабочие дни.
«Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие — для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать», — высказалась глава Роспотребнадзора.
По ее словам, тогда россияне смогут «хорошо встретить Новый год».
Как сообщал "Курьер.Среда", в Новосибирской области об ограничениях на нерабочие дни власти объявили 26 октября. В этот же день в Хакасии принято решение о введении комендантского часа.
справка
Локдаун (англ. lockdown) - ситуация, в которой людям запрещается свободно входить и выходить из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. Часто используется в последнее время в виде более короткого обозначения режима полного или частичного ограничения социальных контактов в связи с пандемией нового коронавируса.