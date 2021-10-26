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Власти взяли на себя расходы на похороны погибшей при взрыве 5-этажки в Татарстане: С 22-летней девушкой простятся 27 октября

4:01:5010/26/2021
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При обрушении пострадали двое детей. 11-летний и 17-летний братья. Спасатели также извлекли из-под завалов 70-летнего мужчину с множественными ранениями и девушку, которая позже умерла в реанимации.

Взрыв произошел на 4-м этаже жилого дома. Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью исполкома Набережных Челнов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Власти Набережных Челнов взяли на себя расходы по похоронам погибшей при взрыве в пятиэтажке 22-летней девушки. Ее похоронят 27 октября.

Исполнительный комитет города полностью берет на себя организации похорон умершей после взрыва, сообщили в мэрии во вторник. Пресс-секретарь мэра  Римма Мухаметзянова выразила соболезнования родным и близким погибшей.

Погибшая работала на одном из заводов ПАО КамАЗ.

Как сообщал "Курьер.Среда", 25 октября в Набережных Челнах около шести часов вечера на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома взорвалась газовоздушная смесь. В результате взрыва повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами, рассказывали в республиканском управлении МЧС.

При обрушении пострадали двое детей. 11-летний и 17-летний братья. Спасатели также извлекли из-под завалов 70-летнего мужчину с множественными ранениями и 22-летнюю девушку, которая позже умерла в реанимации.

СК возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Предполагается, что взрыв произошел в квартире одиноко проживающего пенсионера. Разрушено 6 квартир, эвакуироваться удалось 32 местным жителям.

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