Власти взяли на себя расходы на похороны погибшей при взрыве 5-этажки в Татарстане: С 22-летней девушкой простятся 27 октября

Власти Набережных Челнов взяли на себя расходы по похоронам погибшей при взрыве в пятиэтажке 22-летней девушки. Ее похоронят 27 октября.
Исполнительный комитет города полностью берет на себя организации похорон умершей после взрыва, сообщили в мэрии во вторник. Пресс-секретарь мэра Римма Мухаметзянова выразила соболезнования родным и близким погибшей.
Погибшая работала на одном из заводов ПАО КамАЗ.
Как сообщал "Курьер.Среда", 25 октября в Набережных Челнах около шести часов вечера на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома взорвалась газовоздушная смесь. В результате взрыва повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами, рассказывали в республиканском управлении МЧС.
При обрушении пострадали двое детей. 11-летний и 17-летний братья. Спасатели также извлекли из-под завалов 70-летнего мужчину с множественными ранениями и 22-летнюю девушку, которая позже умерла в реанимации.
СК возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Предполагается, что взрыв произошел в квартире одиноко проживающего пенсионера. Разрушено 6 квартир, эвакуироваться удалось 32 местным жителям.