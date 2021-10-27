Анна Семенович собирается стать мамой в 2022 году

Анна Семенович рассказала, что хочет стать мамой. Певица также попросила всех представительниц прекрасного пола, не бояться своих планов, даже если вам больше сорока. Бывшей участнице группы «Блестящие» 41 год. Артистка считает, что современные технологии позволяют рожать женщинам в возрасте от 35 до 50 лет.
– Хочу стать мамой в следующем году, я сделала много шагов для этого. Три месяца назад я заморозила свои яйцеклетки. Мне кажется, что в наше время нет ничего невозможного, – считает Семенович.
Звезда обратила внимание на то, что в США большинство популярных людей рожают и в 40 лет. Она призвала оставить свои страхи и становиться родителями.
Имя будущему ребенку Семенович еще не придумала, она считает, что такое решение нужно принимать только после родов.