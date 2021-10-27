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Погода в Бердске 27 октября 2021 года: столбики термометра резко опустились вниз в середине недели

11:30:2410/26/2021
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Если день приходился на пятницу, то это была Параскева Пятница.

На Параскеву люди задабривали домового – для него во дворе на ночь оставляли еду. Фото: Pixabay.com

27 октября в Бердске ожидается резкое снижение температуры воздуха. С 10 градусов тепла столбики термометра опустятся до 1 градуса.

Так, с утра температура составит -2 градуса, к обеду поднимется до +1 тепла. При этом осадков не ожидается, весь день простоит переменная облачность. Ветер подует западный 3,5 м/с. При относительной влажности воздуха 65%. Атмосферное давление повысится и составит 755 мм ртутного столба.

27 октября отмечается Параскева Грязниха. Так прозвали этот день в народе. Считается что в этот день портится погода и идут сильные дожди, которые приводят к грязи на дорогах. На Параскеву люди задабривали домового – для него во дворе на ночь оставляли еду. Считалось, что домовой защищает домашний скот от болезней, поэтому с ним нужно иметь хорошие отношения. Также 27 октября запрещалось громко смеяться и женщинам расчесывать волосы, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Если день приходился на пятницу, то это была Параскева Пятница. У этого имени был образ высокой и худой женщины с длинными волосами. Особенно много внимания старались уделить беременным и роженицам, ведь праздники их оберегает.

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традициипогода в бердскеприметы день Параскевы Грязнухи
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