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Параскева Грязниха: ни при каких условиях 27 октября нельзя стирать и вязать

1:00:3610/27/2021,София Мальцева
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Не изготавливали в этот день луг, который применялся для стирки. Также запрещалось пахать или выносить золу.

Традиционно на Параскеву не следует вязать, а также заниматься стиркой. Фото: Pixabay.com

Святая Параскева родилась в сербской семье, у благочестивых родителей. Однажды она услышала слова Бога, которые изменили всю ее жизнь: "Если кто хочет идти за Мною, пусть отречется от себя". С этого момента, маленькая Параскева решила изменить свою жизнь. Она раздала свою одежду людям, которые в ней нуждались. Родные не понимали ее решения, поэтому не поддерживали, чтобы она раздавала свои вещи. Также у девочки был старший брат Евфимий, который служил монахом в местном монастыре, а после смерти родителей его возвели в сан епископа. Тогда же и Параскева ушла в монашество. Она вела праведную, строгую жизнь. Постоянно молилась и соблюдала строгий пост. Также святая жила в Иорданской пустыне, но вернулась обратно, когда перед ней явился Ангел и сообщил, что нужно вернуться на родину, чтобы закончить там свои дни. Спустя два года Параскева скончалась.

В народе день памяти Параскевы Сербской, 27 октября, называют Параскева Грязниха. Это связано с дорогами, на которых появляются лужи и грязь, из-за дождливой погоды в это время.

Традиционно на Параскеву не следует прясть, а также заниматься стиркой. Однако можно трепать и мять лен, а также вышивать. Нельзя сегодня заниматься и другими работами, которые обычно делали именно женщины. Не изготавливали в этот день луг, который применялся для стирки. Также запрещалось пахать или выносить золу.

В случае, если праздничный день приходится на пятницу, лучше много не веселиться и не смеяться. Считается, что в преклонных годах придется так же много плакать, как в молодости смеялись.

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традициипраздникиприметы день Параскевы СербскойПараскева Грязниха
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