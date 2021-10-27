Грешно ли работать 27 октября в день памяти преподобной Параскевы?

Святая Параскева Сербская родилась в знатной семье, где родители строго исповедовали христианство. У нее был брат Евфимий, который стал монахом, а затем его возвели в сан епископа. С ранних лет Параскева была посвящена в христианскую жизнь, она со вниманием слушала заповеди и любила Бога.
Святая, исповедовавшая аскетизм, наиболее известна на территории Балканских стран. Ее считали целительницей заболеваний и хранительницей традиции.
Первым местом, куда направилась Параскева, был Константинополь, затем – Иорданская пустыня, где она осталась весть аскетическую жизнь –здесь жила и работала.
Однажды к святой явился Ангел, он сказал вернуться к родному дому. Преподобная Параскева Сербская вернулась домой за два года до смерти, всю оставшуюся жизнь провела при местном монастыре.
В народе Параскеву считали хранителем традиций, установленных женщинами и защитницей беременных. И ее считали хозяйкой земной влаги. Верили, что она может исцелять болезни. Параскева покровительствует любой женской работе, совершаемой зимой.
Если день Параскевы выпадал на пятницу, отмечали особый праздник − Параскеву Пятницу. Также в народе святую прозвали Параскевой Грязнухою за слякоть и сырость на улице в этот день.
Жители деревень говорили, что Параскева ходит по земле в это время и смотрит за тем, как выполняют люди обычаи. И если человек придерживался предписаний, то Параскева награждает его, а если нет — наказывает.