Точные и особо сильные даты в ноябре и декабре 2021 года для проведения ритуалов на богатство, здоровье и успех в карьере

Ноябрь и декабрь — месяцы, полные интересных астрономических событий. В этот временной промежуток успеют произойти два новолуния и затмения, полнолуние и на календаре покажутся две энергетически сильные по словам нумерологов даты: 11.11.21 и 22.12.21. Еще из древних времен принято считать, что подобные события являются максимально благоприятными периодами для проведения обрядов и ритуалов. Энергетика космоса и некоторых цифр в разных датах благоволит усилению эффекта от магических процедур, а также повышает процент их успешности.
Новолуние в ноябре состоится 5 числа в 00:15 часов по московскому времени и продлится до 8:12 часов того же дня, то есть всю ночь. Ноябрьское новолуние является наиболее удачным для проведения ритуалов, связанных с богатством и прибылью. Перед тем, как проводить обряды на привлечение денег, важно навести порядок в доме и выбросить ненужный хлам. Это поможет освободить пространство и предоставить в вашем доме место духу прибыли.
11 ноября также является временем, наиболее удачным для магического влияния на финансы и достаток. Подробнее о ритуалах с деньгами для этого дня вы можете узнать в нашем материале.
19 ноября будет особенным днем для тех, кто ищет удачи в своих магических деяниях, ведь в это время одновременно случатся два достаточно редких астрономических события — полнолуние и лунное затмение. Затмение произойдет в 9:02 по московскому времени и войдет в свой пик в 12:02. К сожалению, это явление смогут увидеть только жители Восточной Сибири и Дальнего Востока, поскольку затмение будет проходить в светлое время суток. Его конец астрономы определили на 15:03 по московскому времени. В это время лучше всего проводить ритуалы, связанные с финансами, с любовью и скорым исполнением желаний. Важно максимально сосредоточиться на том, чего вы хотите и с большой ответственностью подойти к проведению выбранного магического действия.
Декабрь месяц начнется с солнечного затмения. Астрономы утверждают, что оно произойдет 4 декабря в 10:34 по московскому времени. Оно будет длиться ровно 1 минуту и 54 секунды, поэтому медлить в ритуалах и обрядах не стоит — вы можете упустить редкую возможность привлечь удачу. Солнце считается символом плодородия и добра, поэтому для данного времени очень хорошо подходят ритуалы на привлечение удачи и на сохранение семейного очага, на защиту от зла и недругов.
Кроме того, энергетику этого дня усиливает еще одно астрономическое событие — новолуние, которое случится следом за солнечным затмением в 10:42 по московскому времени. Такие совпадения случаются крайне редко, поэтому счастливчикам, успевшим реализовать ритуалы за столь короткое время, грозит огромная удача.
Последнее зимнее полнолуние в уходящем году состоится 19 декабря в 7:38 по московскому времени. Для этого времени наиболее благоприятными являются обряды на приобретение недвижимости и исполнение желаний. Весь декабрь окутан сказочной магической атмосферой предстоящих праздников и смены годичного цикла, поэтому последнее в году полнолуние способствует скорым переменам в жизни.
22 декабря известно нам как «день зимнего солнцестояния». В этот период, с 18:59 по московскому времени, начинается переход от тьмы к свету, то есть световой день начинает медленно увеличиваться. День зимнего солнцестояния является удачным временем для проведения ритуалов на здоровье и богатство, для чтения заговоров о сохранении семьи и здоровье детей.