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Калькулятор риска коронавируса поможет вам узнать свои риски: новая разработка учёных

5:30:3410/26/2021,от университета Квинсленда
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Врачи общей практики тратят много времени, пытаясь объяснить своим пациентам риски COVID-19 и различных вакцин.

Вы можете узнать свои шансы заразиться COVID-19 по сравнению с шансами умереть от этой болезни. Фото: Pixabay

Калькулятор, помогающий людям понять свои факторы риска заражения COVID-19 и вакцинации, был запущен Коалицией иммунизации в сотрудничестве с австралийскими исследователями.

Трое ведущих исследователей этого инструмента - вирусолог из Университета Квинсленда доктор Кирсти Шорт, инициатор CoRiCal из доцент Университета Флиндерса Джон Литт и врач общей практики доктор Эндрю Бэрд.

Доктор Кирсти Шорт сказала, что Калькулятор риска коалиции иммунизации COVID-19 (CoRiCal) является онлайн-инструментом для поддержки врачей общей практики и членов сообщества в их обсуждениях преимуществ и рисков вакцин против COVID-19, пишет Medical Xpress.

«Этот инструмент действительно разработан, чтобы помочь людям принять обоснованное решение о вакцинации с учетом их текущих обстоятельств, а также увидеть свой риск заражения COVID-19 при различных сценариях передачи», - сказал доктор Шорт.

"Пользователи могут получить доступ к инструменту и ввести свой возраст, пол, статус передачи инфекции и вакцинации, чтобы узнать свой индивидуальный расчет риска.

«Например, вы можете узнать свои шансы заразиться COVID-19 по сравнению с шансами умереть от этой болезни.

«Вы также можете узнать свой шанс развития атипичного тромба от вакцины AstraZeneca и увидеть эти данные в контексте других связанных рисков, таких как удар молнии или выигрыш OzLotto».

Калькулятор риска CoRiCal COVID находится на экспериментальной стадии, но он будет постоянно обновляться в соответствии с последними научными и медицинскими рекомендациями, включая оценки рисков, связанных с вакцинами Pfizer и Moderna, ранее существовавшими заболеваниями, такими как ожирение и диабет, и длительным периодом COVID.

В проекте CoRiCal участвовала группа врачей общей практики, ученых-медиков, врачей общественного здравоохранения, эпидемиологов и статистиков.

Доцент Джон Литт, член научного консультативного комитета коалиции иммунизации, сказал, что надеется, что CoRiCal поможет врачам общей практики сэкономить время и даст точную оценку индивидуального риска заражения COVID-19 или одной из вакцин.

«Врачи общей практики тратят много времени, пытаясь объяснить своим пациентам риски COVID-19 и различных вакцин», - сказал доктор Литт.

«Точный, основанный на доказательствах инструмент, который является прозрачным и не связан с профессиональными группами, должен помочь врачам общей практики в их задаче по облегчению вакцинации пациентов от COVID».

Доктор Эндрю Бэрд из Мельбурна сказал, что CoRiCal можно адаптировать для бустерных доз, новых вирусных штаммов, новых вакцин, молодых возрастных групп, международных рынков и даже для других инфекционных заболеваний.

«Это представляет риск с использованием простых гистограмм, так что легко сравнивать риски для различных исходов, связанных с COVID-19 и вакцинами», - сказал д-р Бэрд.

«CoRiCal может помочь Австралии продвинуться к полной вакцинации 90 процентов, 95 процентов или даже больше из 16 и старше населения.

«Чем выше уровень вакцинации среди населения, тем лучше будет для отдельных лиц, сообществ, психического здоровья, служб здравоохранения и страны».

Доктор Бэрд сказал, что, хотя CoRiCal был разработан для врачей общей практики и других специалистов в области здравоохранения, важно, чтобы люди могли легко получить доступ к этой информации онлайн без консультации.

Расчеты риска в CoRiCal основаны на структуре моделирования, разработанной профессором Школы общественного здравоохранения UQ Коллин Лау и доктором Хелен Мэйфилд, а также профессором QUT Керри Менгерсен.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцинакалькулятор риска
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