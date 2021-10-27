Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Этот тест в раннем возрасте покажет, есть ли риск развития цирроза печени из-за алкоголя

6:30:2510/26/2021,от Centenary Institute
0

Цирроз (рубцевание печени) является причиной примерно 300 000 смертей ежегодно во всем мире.

Оценка риска была рассчитана путем анализа до восьми вариаций генов и трех клинических факторов риска (включая диабет 2 типа), связанных с циррозом, связанным с алкоголем. Фото: Pixabay

Международная исследовательская группа под руководством Centenary Institute разработала первый в мире тест на шкалу генетического риска (GRS), позволяющий выявлять пациентов с высоким риском развития цирроза, связанного с алкоголем.

Цирроз (рубцевание печени) является причиной примерно 300 000 смертей ежегодно во всем мире.

В своем исследовании исследователи обнаружили, что высокий GRS по результатам теста на чрезмерное употребление алкоголя означает трехкратное увеличение риска цирроза печени . Наличие диабета вместе с высоким GRS увеличивало риск цирроза у пьющих более чем в 10 раз, пишет Medical Xpress.

Клинический адъюнкт-профессор Деванши Сет, руководитель программы исследования алкогольных заболеваний печени Centtenary Institute и соавтор исследования, сказал, что только у небольшой части лиц из группы высокого риска - примерно 10–15 процентов - на самом деле развивается цирроз, вызванный алкоголем. Однако до настоящего времени не было возможности идентифицировать лиц из группы риска.

«Наш тест GRS позволяет нам выявлять людей из группы риска на ранней стадии, что позволяет применять целенаправленные меры. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что даже простое информирование чрезмерно пьющих людей о повышенном риске цирроза печени может побудить их сократить потребление алкоголя, помогая предотвратить серьезные заболевания, - сказал клинический адъюнкт-профессор Сет.

Доктор Джон Уитфилд из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer и ведущий автор исследования сказал, что тест был разработан путем изучения образцов от пациентов с циррозом, связанным с алкоголем, и без него, но все с историей сильного употребления алкоголя.

«Это было классифицировано как мужчины, потребляющие более 80 граммов (8 стандартных порций) алкоголя в день, а женщины - более 50 граммов в день, оба в течение периода времени от десяти и более лет».

«Оценка риска была рассчитана путем анализа до восьми вариаций генов и трех клинических факторов риска (включая диабет 2 типа), связанных с циррозом, связанным с алкоголем», - сказал доктор Уитфилд.

«Мы показали, что GRS, основанный только на трех вариантах генетического риска плюс статус диабета, может быть чрезвычайно значимым для определения общего риска цирроза печени. Наш тест позволит раннее и индивидуально вести пациентов с высоким риском», - сказал клинический доцент Сет. также является ведущим научным сотрудником Центра Эдит Коллинз, Королевской больницы принца Альфреда, Сиднейского местного медицинского округа.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
алкогольпеченьцирроз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пьёте? Часто?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Точные и особо сильные даты в ноябре и декабре 2021 года для проведения ритуалов на богатство, здоровье и успех в карьере
6:15:22 10/26/2021
Точные и особо сильные даты в ноябре и декабре 2021 года для проведения ритуалов на богатство, здоровье и успех в карьере
Нужна ли ревакцинация, если привитый человек заболел коронавирусом?
6:00:13 10/26/2021
Нужна ли ревакцинация, если привитый человек заболел коронавирусом?
Калькулятор риска коронавируса поможет вам узнать свои риски: новая разработка учёных
5:30:34 10/26/2021
Калькулятор риска коронавируса поможет вам узнать свои риски: новая разработка учёных
Озимые лук и чеснок: посадка по лунному календарю в ноябре в Сибири и южных районах России
4:45:13 10/26/2021
Озимые лук и чеснок: посадка по лунному календарю в ноябре в Сибири и южных районах России
Власти взяли на себя расходы на похороны погибшей при взрыве 5-этажки в Татарстане: С 22-летней девушкой простятся 27 октября
4:01:50 10/26/2021
Власти взяли на себя расходы на похороны погибшей при взрыве 5-этажки в Татарстане: С 22-летней девушкой простятся 27 октября
Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года
4:00:38 10/26/2021
Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года
Попова отказалась называть локдауном нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября
3:41:52 10/26/2021
Попова отказалась называть локдауном нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября
Самого разыскиваемого в России подозреваемого задержали в Югре: Экс-чиновник считают причастным к убийству прокурора 20 лет назад
3:12:26 10/26/2021
Самого разыскиваемого в России подозреваемого задержали в Югре: Экс-чиновник считают причастным к убийству прокурора 20 лет назад
Лунный календарь на ноябрь 2021: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне. Что следует начинать в ноябре
3:00:35 10/26/2021
Лунный календарь на ноябрь 2021: Информация о каждом благоприятном и неблагоприятном дне. Что следует начинать в ноябре
Первый регион в России ввел комендантский час на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
2:56:05 10/26/2021
Первый регион в России ввел комендантский час на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября