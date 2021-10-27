Этот тест в раннем возрасте покажет, есть ли риск развития цирроза печени из-за алкоголя

Международная исследовательская группа под руководством Centenary Institute разработала первый в мире тест на шкалу генетического риска (GRS), позволяющий выявлять пациентов с высоким риском развития цирроза, связанного с алкоголем.
Цирроз (рубцевание печени) является причиной примерно 300 000 смертей ежегодно во всем мире.
В своем исследовании исследователи обнаружили, что высокий GRS по результатам теста на чрезмерное употребление алкоголя означает трехкратное увеличение риска цирроза печени . Наличие диабета вместе с высоким GRS увеличивало риск цирроза у пьющих более чем в 10 раз, пишет Medical Xpress.
Клинический адъюнкт-профессор Деванши Сет, руководитель программы исследования алкогольных заболеваний печени Centtenary Institute и соавтор исследования, сказал, что только у небольшой части лиц из группы высокого риска - примерно 10–15 процентов - на самом деле развивается цирроз, вызванный алкоголем. Однако до настоящего времени не было возможности идентифицировать лиц из группы риска.
«Наш тест GRS позволяет нам выявлять людей из группы риска на ранней стадии, что позволяет применять целенаправленные меры. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что даже простое информирование чрезмерно пьющих людей о повышенном риске цирроза печени может побудить их сократить потребление алкоголя, помогая предотвратить серьезные заболевания, - сказал клинический адъюнкт-профессор Сет.
Доктор Джон Уитфилд из Медицинского научно-исследовательского института QIMR Berghofer и ведущий автор исследования сказал, что тест был разработан путем изучения образцов от пациентов с циррозом, связанным с алкоголем, и без него, но все с историей сильного употребления алкоголя.
«Это было классифицировано как мужчины, потребляющие более 80 граммов (8 стандартных порций) алкоголя в день, а женщины - более 50 граммов в день, оба в течение периода времени от десяти и более лет».
«Оценка риска была рассчитана путем анализа до восьми вариаций генов и трех клинических факторов риска (включая диабет 2 типа), связанных с циррозом, связанным с алкоголем», - сказал доктор Уитфилд.
«Мы показали, что GRS, основанный только на трех вариантах генетического риска плюс статус диабета, может быть чрезвычайно значимым для определения общего риска цирроза печени. Наш тест позволит раннее и индивидуально вести пациентов с высоким риском», - сказал клинический доцент Сет. также является ведущим научным сотрудником Центра Эдит Коллинз, Королевской больницы принца Альфреда, Сиднейского местного медицинского округа.