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28 октября - день памяти святого Евфимия Солунского: история святого и за что его почитают верующие

2:00:4010/27/2021,София Мальцева
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Многие паломники, узнав о старце потянулись на к нему.

Евфимий основал монашескую обитель близ Салоник. Фото: Pixabay.com

28 октября в православии отмечается день святого Евфимия Солунского. Святой жил в 9 веке в Палестине, и изначально родители его назвали Никитой. Семья у Святого была христианская. И по настоянию родителей, Никита женился очень рано, но когда он достиг совершеннолетия, то оставил свою жену и дочь, и ушел в монашество на горе Олимп. Через какое-то время, Евфимий принял схиму и направился на Афон вместе с отшельником Иосифом, там они соревновались в умерщвлении плоти.

Проходило время, а слава Евфимия росла. Многие паломники, узнав о старце потянулись к нему. От чего Евфимию пришлось скрываться от людей на острове.
Когда умер его товарищ Иосиф, то Евфимий основал монашескую обитель близ Салоник. Сделал он это на месте развалин древнего монастыря святого Андрея. Позднее Евфимий построил женский монастырь, в обители служили из его родственниц. Когда быт и жизнь в основанных им обителях наладился, Святой вернулся к прежней жизни на горе Афон.

В народе 28 октября назывался Евфимий Осенний. В это время зима все больше вступала в свои права. И славяне верили, что вместе с ней начинает появляться разная нечисть. Кикимора, которая летом обычно не мешала людям, в этот праздник могла запутать пряжу или натворить разных мелких пакостей.
Но хоть и случались разные проделки мистических существ, крестьяне все равно занимались легкой работой на свой страх и риск. Хозяйки мяли и трепали лен, а также готовили пряжу. Девушки брались за эту работу со всей тщательностью и усердием.

Также и у мужчин была своя работа: они валяли валенки к зиме, ремонтировали технику для работы на поле, чинили сани, а в южных районах убирали оставшиеся ульи. Поэтому в народе бытовало еще одно название праздника - Ефимий Пасечник.

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