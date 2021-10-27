Нужна ли ревакцинация, если привитый человек заболел коронавирусом?

Если у вас был COVID-19, и вы получили две дозы вакцины Pfizer-BioNTech, следует ли вам все равно получать ревакцинацию, если вы соответствуете критериям? По словам Майкла Лина, доктора медицины, магистра здравоохранения, специалиста по инфекционным заболеваниям и доцента Rush, ответ положительный.
Это потому, что руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний не принимает во внимание, был ли у кого-то COVID-19. «Для этого есть множество причин», - объясняет Линь. «Есть люди, у которых были классические симптомы, и они считают, что у них был COVID-19, но на самом деле этого не было. И в настоящее время нет надежных лабораторных тестов, чтобы определить, был ли у кого-то COVID-19 в прошлом», пишет Medical Xpress.
Это правда, что если вы только что вылечились от COVID-19, у вас, вероятно, выработались антитела, которые дают вам некоторую защиту от будущей инфекции примерно на 90 дней. Проблема в том, что, хотя у некоторых людей есть очень устойчивый ответ антител, у многих нет, говорит Линь.
«Из-за этого очень сложно основывать какие-либо рекомендации общественного здравоохранения на предшествующей истории COVID. Поэтому я бы посоветовал пациентам следовать рекомендациям CDC по вакцинации, независимо от того, были ли у вас COVID или нет», - говорит он.
Кто имеет право на бустер?
CDC недавно расширил право на ревакцинацию и предоставил рекомендации по ревакцинации для всех трех доступных вакцин COVID-19 в Соединенных Штатах.
Для тех, кто получил вакцину Pfizer-BioNTech или Moderna COVID-19, следующие группы имеют право на ревакцинацию через шесть месяцев или более после их первоначальной серии:
- Люди 65 лет и старше.
- Лица 18 лет и старше, проживающие в учреждениях длительного ухода.
- Лица 18 лет и старше с сопутствующими заболеваниями.
- Люди 18 лет и старше, которые работают или живут в условиях повышенного риска.
Людям, получившим вакцину Johnson & Johnson, бустерные вакцины также рекомендуются тем, кто в возрасте 18 лет и старше, и кто был вакцинирован не менее двух месяцев назад.
CDC также сообщает, что те, кто имеет право на ревакцинацию, могут выбрать вакцину, которую они получают в качестве ревакцинации. Другими словами, они могут придерживаться своего первоначального типа вакцины или получить другую ревакцинацию.