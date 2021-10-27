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Нужна ли ревакцинация, если привитый человек заболел коронавирусом?

6:00:1310/26/2021,Лора Хегвер, Медицинский центр Университета Раш
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Если вы только что вылечились от коронавируса, у вас, вероятно, выработались антитела, которые дают вам защиту от будущей инфекции примерно на 90 дней. Проблема в том, что, хотя у некоторых людей есть очень устойчивый ответ антител, у многих его нет.

CDC недавно расширил право на ревакцинацию и предоставил рекомендации по ревакцинации. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Если у вас был COVID-19, и вы получили две дозы вакцины Pfizer-BioNTech, следует ли вам все равно получать ревакцинацию, если вы соответствуете критериям? По словам Майкла Лина, доктора медицины, магистра здравоохранения, специалиста по инфекционным заболеваниям и доцента Rush, ответ положительный.

Это потому, что руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний не принимает во внимание, был ли у кого-то COVID-19. «Для этого есть множество причин», - объясняет Линь. «Есть люди, у которых были классические симптомы, и они считают, что у них был COVID-19, но на самом деле этого не было. И в настоящее время нет надежных лабораторных тестов, чтобы определить, был ли у кого-то COVID-19 в прошлом», пишет Medical Xpress.

Это правда, что если вы только что вылечились от COVID-19, у вас, вероятно, выработались антитела, которые дают вам некоторую защиту от будущей инфекции примерно на 90 дней. Проблема в том, что, хотя у некоторых людей есть очень устойчивый ответ антител, у многих нет, говорит Линь.

«Из-за этого очень сложно основывать какие-либо рекомендации общественного здравоохранения на предшествующей истории COVID. Поэтому я бы посоветовал пациентам следовать рекомендациям CDC по вакцинации, независимо от того, были ли у вас COVID или нет», - говорит он.

Кто имеет право на бустер?

CDC недавно расширил право на ревакцинацию и предоставил рекомендации по ревакцинации для всех трех доступных вакцин COVID-19 в Соединенных Штатах.

Для тех, кто получил вакцину Pfizer-BioNTech или Moderna COVID-19, следующие группы имеют право на ревакцинацию через шесть месяцев или более после их первоначальной серии:


  • Люди 65 лет и старше.
  • Лица 18 лет и старше, проживающие в учреждениях длительного ухода.
  • Лица 18 лет и старше с сопутствующими заболеваниями.
  • Люди 18 лет и старше, которые работают или живут в условиях повышенного риска.

Людям, получившим вакцину Johnson & Johnson, бустерные вакцины также рекомендуются тем, кто в возрасте 18 лет и старше, и кто был вакцинирован не менее двух месяцев назад.

CDC также сообщает, что те, кто имеет право на ревакцинацию, могут выбрать вакцину, которую они получают в качестве ревакцинации. Другими словами, они могут придерживаться своего первоначального типа вакцины или получить другую ревакцинацию.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцинаревакцинация
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