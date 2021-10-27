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Увидеть Меркурий можно в небе с 26 по 31 октября 2021 года: во сколько смотреть в небо?

9:30:0910/26/2021,Emilee Speck
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Директор планетария Государственного колледжа Семинолов и астроном Дерек Деметер дал несколько советов по обнаружению Меркурия. 

В последнюю неделю октября Меркурий можно ненадолго увидеть в утреннем небе перед восходом солнца для тех, у кого достаточно четкий вид на восточный горизонт. Фото: Pixabay

Крошечный, но могучий Меркурий будет виден в небе на этой неделе, но только если звездочеты будут готовы встать рано. Меркурий находится так близко к солнцу, что его часто трудно увидеть, кроме как на рассвете или в сумерках, пишет Foxweather.

Неуловимая самая маленькая планета нашей солнечной системы будет видна невооруженным глазом в последнюю неделю октября - начало ноября. Видение Меркурия происходит, когда мир находится достаточно далеко по одну сторону от Луны и становится видимым для Земли. По данным EarthSky.org, астрономическое событие происходит примерно шесть раз в год.

Директор планетария Государственного колледжа Семинолов и астроном Дерек Деметер дал несколько советов по обнаружению Меркурия. Он рекомендует вставать незадолго до восхода солнца и смотреть на восток. Лучшее время, чтобы увидеть горячую планету, будет примерно с 6:30 до 7:00 по восточному времени.

По словам Деметры, Меркурий будет похож на звезду прямо над горизонтом.

«Он не будет мерцать, как другие звезды на небе», - сказал он. «Он не будет таким ярким, как Юпитер или Венера, но будет примерно такой же яркости, как Сатурн».

Приложение для наблюдения за звездами или астрономии также может помочь определить яркое пятно на горизонте.
НАСА дважды отправляло космические аппараты на Меркурий: первый, Mariner 10, в 1974 году, а затем еще раз с космическим кораблем Messenger в 2004 году.

Самые последние изображения Меркурия были получены от европейской и японской миссии BepiColombo во время облета в октябре. Космический корабль будет предлагать еще более качественные изображения после того, как он завершит серию облетов и выйдет на орбиту Меркурия в 2025 году.

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космоспланетазвезды«Меркурий»
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