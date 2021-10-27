Четыре опасных симптома камней в почках могут угрожать вашей жизни. Когда срочно к врачу?

Все больше и больше людей страдают камнями в почках. Они никогда не бывают безвредными и даже могут быть опасными для жизни. Какие методы лечения помогают, при каких симптомах нужно немедленно обратиться к врачу и как можно использовать две простые меры, чтобы предотвратить повторное образование камней.
Любой, у кого когда-либо были колики из-за камней в почках, убежден: боль очень сильная. Рожавшие женщины описывают это как хуже, чем роды. Врачи даже говорят о «боли уничтожения».
И по сравнению с прошлыми 20 годами камни в почках становятся все более распространенными. «В то время это было около трех процентов, сегодня мы предполагаем, по крайней мере, пять процентов», - сообщает Оливер Райх, главный врач клиники урологии и хирургии клиники Харлахинг в Мюнхене, пишет Focus Online.
Почему камни в почках стали широко распространенным заболеванием.Как и в случае с диабетом и другими заболеваниями, связанными с образом жизни , это увеличение можно объяснить нашим образом жизни: слишком мало физических упражнений, нерегулярная, несбалансированная и тяжелая мясная диета, плюс «слишком мало пить, например, потому что у тех, кто страдает, нет времени на это в работают», - сообщает с практики Оливер Райх.
Это связано с тем, что камни в почках образуются, когда определенные вещества из пищи, особенно щавелевая кислота и кальций, а также мочевая кислота и другие, чрезмерно накапливаются в моче. Затем образуются кристаллы, накапливаются другие, образуется камень. Подавляющее большинство камней в почках состоят из оксалата кальция, остальные - в основном камни мочевой кислоты. Они связаны с подагрой.
Размер камней в почках может варьироваться от крошечных до размеров, покрывающих всю почечную лоханку, то есть восемь на четыре на пять сантиметров (почечный камень для лоханки). «Благодаря хорошему медицинскому обслуживанию такие образцы здесь, как правило, являются исключением», - говорит профессор.
Симптомы почечнокаменной болезни - от немоты до колик.Поскольку в большинстве случаев камни заметны по четким симптомам, только у некоторых из них они могут оставаться «тихими» на всю жизнь, то есть без симптомов. Тогда они обычно располагаются в нише чашечки и не отходят оттуда. Камни в почках особенно проблематичны, когда они начинают двигаться, закупоривают выходное отверстие почек, падают в мочеточник или блокируют вход в мочевой пузырь.
В зависимости от того, где находится камень, он может привести к коликам и сильной боли, аннигиляционной боли, а также к промежуточным формам и иррадиирующей боли от легкого растяжения, которое возникает снова и снова (волнообразно), дискомфорта в области таза - мужчины также могут получить яички. боль - а также боль в спине.
«Соответственно, это иногда путают, например, с проблемами диска или аппендицитом», - предупреждает Райх. В любом случае даже легкую боль должен уточнить врач. Контактное лицо - семейный врач, который затем направляет к урологу или хирургу-ортопеду, потому что боль в спине часто возникает из-за напряжения или межпозвонковых дисков.
При почечной колике и другой сильной боли, вызванной камнем, пациентов обычно направляет в клинику врач скорой помощи. В худшем, хотя и редком случае, камень может полностью заблокировать мочеточник. Однако почки продолжают вырабатывать мочу, отходы из крови накапливаются и могут необратимо повредить почки. Есть даже риск, что он порвется и моча потечет внутрь тела. «Это абсолютная чрезвычайная ситуация», - предупреждает Райх.
Прежде всего, существует риск быстрого размножения бактерий в скопившейся моче. Тогда может возникнуть инфекция и повышение температуры тела - опасный для жизни уросепсис. «Обмен между кровью и мочой в почках очень сильный, поэтому бактерии быстро попадают в кровь», - говорит эксперт, объясняя особый риск этой формы заражения крови.
Поэтому быстрое медицинское обследование и лечение почечной колики и других сильных болей могут иметь жизненно важное значение.
Лечение и снятие боли - первый шаг.«Самое главное - сначала облегчить боль, чего можно добиться только с помощью сильнодействующих препаратов, таких как опиаты, и через вену», - сообщает профессор. Затем используется УЗИ и, при необходимости, компьютерная томография. «Мы часто видим заложенную, расширенную почку, потому что камень где-то препятствует оттоку мочи», - говорит эксперт из клиники.
На втором этапе врачи используют эти процедуры визуализации, чтобы определить, где находится камень и насколько он велик. Кроме того, проводится анализ крови и, по возможности, мочи. «В моче присутствует микроскопическое количество крови, потому что, например, камень поцарапал мочеточник и несколько повредил его».
Почечнокаменная терапия: убрать заложенность почек, слить мочу.После обезболивания камень целенаправленно обрабатывается. «Если камень не очень большой и уже продвинулся далеко к мочевому пузырю, он часто может покинуть тело естественным путем», - объясняет Райх. Употребление большого количества жидкости и лекарств, которые немного расширяют мочеточник, облегчают эту задачу.
Если об этом консервативном лечении не может быть и речи, например, из-за слишком большого размера камня, в первую очередь необходимо слить мочу, чтобы почка не стала еще более застойной. «Для этого уролог накладывает внутреннюю шину», - говорит врач. Небольшая трубка проводится от мочевого пузыря к почке с помощью цистоскопии. Если бактерии уже вовлечены, развилась инфекция и угрожает уросепсис, почка разгружена извне. Для этого используется так называемый почечный свищ - искусственный дренаж.
Разбивка или лазерный камень в почках.Затем пациент сначала идет домой и ждет, пока все немного успокоится. «Часто камень выскальзывает сам по себе с помощью шины и лекарств, расширяющих мочеточник», - говорит уролог, что является обычным решением проблемы.
Если этого не происходит, камень берется напрямую. Во многих случаях его можно разбить ударными волнами, этот метод был разработан в мюнхенской клинике Харлахинг. Эта форма терапии включает волны давления, которые максимально защищают ткани, но измельчают камень. Его фрагменты обычно могут выводиться без каких-либо проблем в последующие дни. Лечение бесконтактное, анестезия не требуется.
В других случаях мочеточник интубируют, и камень удаляют с помощью самых маленьких инструментов через этот естественный дренаж.
Если камень очень большой, его удаляют через кожу с помощью лазера на боку и отсасывают. Раньше открытая операция, при которой камень в почках удаляется скальпелем, используется очень редко, сообщает эксперт.
Лечить тихие камни в почках или нет?Лечение камней в почках в настоящее время успешно лечится более чем на 90 процентов. Так следует ли лечить тихие камни в почках, то есть те, которые обнаруживаются случайно и не вызывают никаких проблем?
«Есть профессиональные группы, такие как пилоты, которым не разрешается иметь камни в почках, потому что риск внезапной колики может поставить под угрозу пассажиров», - объясняет Райх. Водителям грузовиков также рекомендуется остерегаться камней в почках. Эксперт также рекомендует лечение пострадавшим, которые много путешествуют и приезжают в районы, где отсутствует оптимальная медицинская помощь.
Чтобы снова не было камней в почках.Камни в почках имеют тенденцию к повторному образованию, если не принять целенаправленную профилактику. «Для этого важно, особенно когда камни в почках появляются впервые, чтобы камень был исследован, чтобы знать, из чего он сделан», - сообщает Клеменс Коэн, главный врач клиники почек, гипертонии и ревматических заболеваний в г. Клиника Мюнхен Харлахинг.
Кальций и оксалат, из которых состоит большинство камней в почках, - это вещества, которые попадают в организм с пищей. Если концентрация двух солей в моче слишком высока, они выпадают в осадок и образуют кристаллы. Клеменс Коэн резюмирует, что есть два способа снизить эту концентрацию:
- Вам необходимо выделять более двух литров мочи в день, чтобы кристаллы не выпадали с мочой. Поэтому убедитесь, что вы достаточно мочитесь. Чтобы получить это количество, следует выпивать более двух с половиной литров в день. Тем, кто много потеет, например, во время физической работы или спорта, следует соответственно больше пить. То же самое и в очень теплом.
- Существуют природные ингибиторы, предотвращающие образование кристаллов, то есть предшественников камней. Эти цитраты содержатся в подавляющем большинстве овощей. Таким образом, если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, вы можете предотвратить повторное образование камней в почках.
Однако есть и овощи, которые вредны для камней в почках, потому что они содержат оксалаты, а именно шпинат и ревень. Пострадавшие не должны есть так много.
«Тогда камней в почках будет еще больше».Поскольку большинство камней также состоят из кальция, логичным выводом будет то, что люди, склонные к образованию камней в почках, также должны потреблять меньше кальция, то есть ограничить потребление молока и сыра. Однако эксперт поясняет: «Это неблагоприятно, как показывают исследования, тогда почечных камней будет еще больше». Потому что, если бы диета была с низким содержанием кальция, организм автоматически принимал бы больше оксалатов из пищи и риск почек. камней увеличивается. Таким образом, экономия кальция не помогает предотвратить образование камней в почках.
В двух словах: обычно вы можете предотвратить повторение камней в почках, выпив много алкоголя и соблюдая легкую вегетарианскую диету. Тем, у кого никогда не было камней в почках, не обязательно так строго следовать этим советам, но следует ограничить факторы риска - поэтому больше двигайтесь, ешьте меньше мяса и колбасы, но ешьте овощи каждый день и пейте достаточно жидкости.