Мягкие и пушистые поздравки для детей и взрослых в День плюшевого мишки 27 октября

Эта мягкая игрушка
Не пустяк, не безделушка.
Принесет с собой она
Теплоты, любви, добра!
Рядом пусть она сидит,
Развлекает, веселит,
Пусть о нас напоминает
И тоску всю убирает!
Эта мягкая игрушка
Станет лучшею подружкой,
Честно сохранит секреты,
Но не съест твои конфеты!
Положи с собой в кровать,
Чтоб не страшно было спать,
И наутро, без сомненья,
Будет чудным настроенье!
Мой подарок самый лучший,
Высший градус милоты!
Это мягкая игрушка.
Улыбнись презенту ты!
Будет рядышком с тобою, Сбережёт твой чуткий сон. Самой искренней любовью Мой подарок вдохновлён!
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок