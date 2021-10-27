Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мягкие и пушистые поздравки для детей и взрослых в День плюшевого мишки 27 октября

1:15:1510/27/2021
0

27 октября отмечают Международный день плюшевого мишки. День плюшевого мишки в России отмечается ежегодно 19 ноября.

День плюшевого мишки

Эта мягкая игрушка
Не пустяк, не безделушка.
Принесет с собой она
Теплоты, любви, добра!

Рядом пусть она сидит,
Развлекает, веселит,
Пусть о нас напоминает
И тоску всю убирает!

День плюшевого мишки

Эта мягкая игрушка
Станет лучшею подружкой,
Честно сохранит секреты,
Но не съест твои конфеты!

Положи с собой в кровать,
Чтоб не страшно было спать,
И наутро, без сомненья,
Будет чудным настроенье!

День плюшевого мишки

Мой подарок самый лучший,
Высший градус милоты!
Это мягкая игрушка.
Улыбнись презенту ты!

Будет рядышком с тобою, Сбережёт твой чуткий сон. Самой искренней любовью Мой подарок вдохновлён!

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день плюшевого мишки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мягкие и пушистые поздравки для детей и взрослых в День плюшевого мишки 27 октября
1:15:15 10/27/2021
Мягкие и пушистые поздравки для детей и взрослых в День плюшевого мишки 27 октября
Параскева Грязниха: ни при каких условиях 27 октября нельзя стирать и вязать
1:00:36 10/27/2021
Параскева Грязниха: ни при каких условиях 27 октября нельзя стирать и вязать
Как справиться с похмельем? Лучшие советы от врача
11:00:31 10/26/2021
Как справиться с похмельем? Лучшие советы от врача
Четыре опасных симптома камней в почках могут угрожать вашей жизни. Когда срочно к врачу?
10:30:11 10/26/2021
Четыре опасных симптома камней в почках могут угрожать вашей жизни. Когда срочно к врачу?
Ваш выбор домашнего питомца расскажет о вашей личности
10:00:40 10/26/2021
Ваш выбор домашнего питомца расскажет о вашей личности
Увидеть Меркурий можно в небе с 26 по 31 октября 2021 года: во сколько смотреть в небо?
9:30:09 10/26/2021
Увидеть Меркурий можно в небе с 26 по 31 октября 2021 года: во сколько смотреть в небо?
Как ухаживать за цветником в конце октября и ноябре: чтобы цветы не замерзли зимой
9:15:11 10/26/2021
Как ухаживать за цветником в конце октября и ноябре: чтобы цветы не замерзли зимой
Пандемия коронавируса, возможно, привела к исчезновению штамма гриппа: учёные не могут его найти
9:00:50 10/26/2021
Пандемия коронавируса, возможно, привела к исчезновению штамма гриппа: учёные не могут его найти
Яд скорпиона может стать новым лекарством от коронавируса: что в его составе необычного?
8:30:20 10/26/2021
Яд скорпиона может стать новым лекарством от коронавируса: что в его составе необычного?
Две магические даты декабря: 12.12.2021 и 22.12.2021 – в чем сила повторяющихся чисел в этих датах
8:15:32 10/26/2021
Две магические даты декабря: 12.12.2021 и 22.12.2021 – в чем сила повторяющихся чисел в этих датах