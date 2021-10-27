Можно ли 28 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Евфимия Солунского?

28 октября православные верующие вспоминают в храмах святого Евфимия Солунского. В народе на праздник верили, что в этот день деревья корни в Землю опускают, а все насекомые и животные по норам прячутся, и природа засыпает. Каких-то сто лет назад в это время было достаточно холодно. Можно было ощутить скорое возникновение зимы. В народе верили, что в это время пробуждается Мара и начинает мешать женщинам заниматься домашней работой, может напугать детей и даже испортить пищу.
Ефимий родился в христианской семье. Его родители наставили рано жениться, но уже к 18 годам он понял, что хочет стать монахом. Он оставил жену и дочь, после чего принял постриг в монастыре на горе Олимп. От своего родного имени ему пришлось отказаться, ведь изначально его назвали Никитой. Тем не менее он пожалел и открыл сердце Господу и получил чудесные дары.
Через какое-то время Ефимий принял обет монашества, ушел на Афон и стал жить там вместе с отшельником Иосифом. Они вместе соревновались в умерщвлении плоти. Когда слухи о его подвижничестве стали известны каждому паломнику, то к святому потянулись разные христиане, он укрылся ото всех на острове.
В этот день наши предки начинали обрабатывать лен. Отсюда и традиция: если берете что-то мастерить на Ефима – прочитайте молитву “Отче наш” и перекрестите орудия труда.
В народе говорили, что 28 активизируется нечистая сила. Если начать работу позже 7 утра, Мара может прийти, сесть на ваше место и напортачить. Поэтому, когда видите, что дело не идет – попросите Ефима о помощи.
Работать в этот день не запрещено. Можно солить капусту, убираться и ходить на кладбище.