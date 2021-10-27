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Сильная молитва святому лику Евфимия Солунского: молиться об избавлении от неуверенности и обретении успокоения в душевных и физических муках

5:30:5410/27/2021,София Мальцева
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В народе на праздник внимательно смотрели за погодой, чтобы предсказать, каким будет последний осенний месяц и будущая зима.

Раньше много людей ходили в церковь, где ставили и зажигали свечку святому. Фото: Pixabay.com

В четверг, 28 октября, по православному церковному календарю вспоминается святой Евфимий Солунский, которого при рождении назвали – Никита. Также это дата народного праздника Ефимий Осенний, отмечаемого 15 октября по старому стилю.

По церковному преданию, году Евфимий дал обет монаха, то есть принял схиму, и ушел жить с отшельником Иосифом на горе Афон. Через несколько лет святой отшельник Иосиф умер, а Евфимий вернулся в Салоники, где на месте развалин монастыря святого Андрея и построил монашескую обитель. Позднее выстроил женский монастырь, в котором служили многие из его родных, и читали его проповеди. Также известно, что в 889 году Евфимий направился в Палестину, где и умер.

В народе на праздник внимательно смотрели за погодой, чтобы предсказать, каким будет последний осенний месяц и будущая зима. Например, если была сильная изморось, то это предвещало сильный мороз, а кучкование облаков в одном месте сулит непогоду.

Много о чем могло рассказать и поведение домашних животных или насекомых, например, свинья чешется - к теплу, визжит - к ненастью; солому таскает - к буре. А вот если вдруг в конце осени появляются комары, значит жди теплой зимы.

Также святому молились в этот день. Раньше много людей ходили в церковь, где ставили и зажигали свечку святому, а после чего просили обрести душевное спокойствие, уверенность и уменьшение физических мук при болезни.


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традициипраздникиприметы день Евфимия Солунского
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