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Чудотворная молитва лику Богоматери «Спорительница хлебов» об умножении плодов земных и небесных и благословении на труд

6:00:3910/27/2021,София Мальцева
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Пресвятая Богородица молится за каждого человека, который ждет утешения в беде, который нуждается в чем-то.

Амвросий сам молился перед этой иконой и учил почитать ее своих духовных дочерей. Фото: Pixabay.com

Икона, на которой изображена Божья Матерь “Спорительница хлебов” была написана после благословения иеросхимонаха Амвросия, страца Введенской Оптиной пустыни.

Это был величайший русский подвижник девятнадцатого века, который очень почитал Божью Матерь. Отец Амвросий почитал все ее праздники, каждый раз проводя службу на них. Когда же чудотворный образ был готов, преподобный старец с благоговением принял его. Он сам молился перед этой иконой и учил почитать ее своих духовных дочерей — монахинь из основанного им Шамординского монастыря, а также мирян, которые приходили к нему.

На этом шедевре была изображена пресвята Дева Мария, возлегающая на белоснежных облаках. Ее распростертые руки благословляли мир. В нижней части картины показано сжатое поле, на котором среди трав и цветов находятся снопы ржи.

Сегодня этот чудотворный образ Божьей Матери, очень почитаемый среди православных христиан. И хотя оригинал святыни был утеряны, в честь иконы возводятся храмы, пишутся многочисленные списки составляются богослужебные тексты. Молитвы для христиан. Многие из них читают, когда нуждаются в чем-то. Часто просят о хорошем урожае, работе, а также новых возможностях.

Пресвятая Богородица молится за каждого человека, который ждет утешения в беде, который нуждается в чем-то. Она обязательно услышит, если искренне к ней помолиться.


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традициимолитвапраздникиикона "Спорительница хлебов" Богородицы
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