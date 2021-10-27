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Какой сегодня церковный праздник 27 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:2410/26/2021
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В этот день нельзя стирать и прясть пряжу.

«Ложное» солнце появилось на небе – к тихой погоде. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 27 октября 2021 года

Преподобной Параскевы-Петки
Мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия
Преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца

Народные праздники и приметы

Параскева Грязниха
В этот день чтут память святой преподобной Праскевы Сербской.

Вторую часть названия праздник получил из-за непогоды, которая бушует в эту пору.

В старину в этот праздник женщины молились, после чего надевали свои лучшие одежды и выходили на прогулку. Таким образом, они демонстрировали свое умение в рукоделии.

В этот день нельзя стирать и прясть пряжу. Разрешается шить, мять и трепать лен. Если праздник выпадает на пятницу, то нельзя много смеяться, иначе потом придется много плакать. Беременным нельзя расчесывать волосы.

Если грязь густая, то снег не растает, а зима наступит через 28 дней.

Приметы

Подул западный ветер – к сырости.
Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели.
Если погода стоит облачная и снежная – будет ненастье в конце мая.
Если в этот день будет полная, настоящая грязь, то через 4 недели должна зима установиться.
«Ложное» солнце появилось на небе – к тихой погоде.

Источник: my-calend.ru

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