Какой сегодня церковный праздник 27 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Преподобной Параскевы-Петки
Православные праздники 27 октября 2021 года
Мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия
Преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца
Народные праздники и приметыПараскева Грязниха
В этот день чтут память святой преподобной Праскевы Сербской.
Вторую часть названия праздник получил из-за непогоды, которая бушует в эту пору.
В старину в этот праздник женщины молились, после чего надевали свои лучшие одежды и выходили на прогулку. Таким образом, они демонстрировали свое умение в рукоделии.
В этот день нельзя стирать и прясть пряжу. Разрешается шить, мять и трепать лен. Если праздник выпадает на пятницу, то нельзя много смеяться, иначе потом придется много плакать. Беременным нельзя расчесывать волосы.
Если грязь густая, то снег не растает, а зима наступит через 28 дней.
ПриметыПодул западный ветер – к сырости.
Если на улице много грязи, то до зимы ждать еще четыре недели.
Если погода стоит облачная и снежная – будет ненастье в конце мая.
Если в этот день будет полная, настоящая грязь, то через 4 недели должна зима установиться.
«Ложное» солнце появилось на небе – к тихой погоде.
Источник: my-calend.ru