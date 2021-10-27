Билеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей из-за нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

В октябре билеты на самолет по направлению самых популярных курортом россиян сильно выросли в цене. Например, сейчас есть билеты в Турцию за 350 тысяч рублей, а перелет в Египет может обойтись в 450 тысяч рублей в одну сторону, сообщают «Известия».
Такое резкое повышение цен связано с введением нерабочей недели и от чего вырос спрос на авиаперелеты, рассказывают представители авиакомпаний и туроператоров. Рейсы в этих направлениях и отели стали заполняться мгновенно.
Конечно, так сказать «бархатный сезон» всегда был, так как люди либо берут отпуска, либо планируют досуг на ноябрьские праздники, а у школьников первые осенние каникулы. Но в этом году ситуацию обострили введенные нерабочие дни из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Поэтому, на 26 октября, стоимость билетов разных авиакомпаний с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тысяч рублей до 450 тысяч рублей, в Шарм-эш-Шейх — от 50 до 350 тысяч рублей в одну сторону. Путешествие из Москвы в Анталью обойдется 352 тысяч рублей.