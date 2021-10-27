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В Хабаровске упал строительный кран на поликлинику. Погиб человек

2:53:4710/27/2021
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Еще один человек госпитализирован.

Погиб человек при падении крана. Фото: Pixabay.com

В Хабаровске в результате обрушения крана на строящуюся поликлинику скончался один человек – сотрудник подрядной организации, выполняющей ремонтные работы. Пострадал также и его коллега, которого госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии: у мужчины диагностированы черепно-мозговая травма и перелом голени. Оказанием медицинской помощи 48 летнему мужчине занимаются врачи Краевой клинической больнице №2.

Следователями территориального отделения полиции было возбуждено уголовное дело по факту нарушения техники безопасности при выполнении строительных работ. Также проверка проводится и прокуратурой. По информации ведомства, инцидент произошел в 17:30 по местному времени.

Напомним, ранее редакция Курьер.Среда» писала, что в Ростове-на-Дону мать выбросила 4-летнего ребенка из окна. Девочку госпитализировали в больницу, мать доставлено в СИЗО.

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