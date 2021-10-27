Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшие женские ритуалы на Новолуние и Полнолуние

2:48:5710/27/2021,Ирина Новая
0

Важнейшие точки цикла – Новолуние на стыке первых и последних суток лунного месяца, и Полнолуние, как рубеж 15-го и 16-го дней.

Важнейшие точки цикла – Новолуние на стыке первых и последних суток лунного месяца, и Полнолуние. Фото: Pexels

Мифологическая связь Луны с женским началом уходит корнями в глубокую древность. Цивилизации Запада и Востока считали 28-дневный лунный цикл похожим на женский. Этим ритмам и сейчас следует природа, определяя движение соков в растениях и энергий в животных и людях.
Важнейшие точки цикла – Новолуние на стыке первых и последних суток лунного месяца, и Полнолуние, как рубеж 15-го и 16-го дней. Каждое из событий несёт энергии, которые в умелых женских руках становятся инструментом для полезных ритуалов.

Новолуние.
Тёмные небеса указывают на энергетический минимум. В это время всё живое замирает перед тем, как пойти в рост. Поэтому для преумножающих ритуалов Новолуние подходит плохо. Зато практики планирования и избавления от всего лишнего весьма удачны.
Уместен обряд очищения от чужеродных влияний. Эмоциональной грязью они оседают на женщине. Это лишает сил, а со временем приводит к недугам. Ванну наполняют водой, в которую бросают горсть соли. Помещение окуривают дымом от горящей полыни. Перед погружением в ванну добавляют несколько капель эфирного масла любого хвойного дерева. Затем произносят: «Соль и хвоя и полынь под защитою богинь. В отражении воды нет ни Солнца, ни Луны. А когда Луна вернётся, силой тело обернётся». После этого принимают ванну, представляя, как из пор кожи выходит и растворяется негатив.
Можно ритуально закрепить новое начинание. Для этого суть проекта записывают по центру листа бумаги и становятся под открытое ночное небо. Затем жёлтой свечой в листе выжигают дыру на месте текста, смотрят сквозь неё на небеса и представляют, что это лунный диск. В это время произносят: «Под сокрытою Луной мне планировать одной. С возвращением сиянья всё исполнит мирозданье».

Полнолуние.
Мощный потенциал Полнолуния заставляет приверженец современных религий устраивать в это время малые шабаши или эсбаты. Лунная сила хороша для любовных и финансовых ритуалов. А от тёмных практик лучше отказаться, особенно если опыт небольшой.
Для обряда на богатство в небольшую белую миску с водой кладут монету серебристого цвета. Ёмкость отправляют на подоконник так, чтобы свет Луны отражался в воде. Ладонью касаются поверхности, ведя к себе блики света, и приговаривая: «Бледный свет большой Луны мне богатство подари. Сколько свет лучей даёт, столько денег пусть придёт». После ритуала монету кладут в кошелёк в качестве оберега.
Эффективно привлечь любовь или укрепить отношение с мужем можно, написав иголкой на тонкой восковой свече имя любимого. В Полнолуние свечу зажигают, а над пламенем держат ложку с небольшой щепоткой сахара. Пока он плавится, превращаясь в карамель, говорят: «В сердце сладко и в уме будет и ему и мне. Пусть Луна скрепит союз серебристой силой уз». Как только сахар растоплен, ложке дают остыть, а свече позволяют догореть настолько, чтобы имя исчезло. На следующее утро комочек ритуальной карамели подмешивают в напиток любимому.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новолуниеритуалполнолуние
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие ритуалы проводите вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске всех работников без прививки от коронавируса отстранят от работы или переведут на удаленку с 21 ноября 2021 года. Полный список указаний
2:47:51 10/27/2021
В Бердске всех работников без прививки от коронавируса отстранят от работы или переведут на удаленку с 21 ноября 2021 года. Полный список указаний
В Москве жестоко убили топ-менеджера банка, его жену и 8-летнего сына
2:40:53 10/27/2021
В Москве жестоко убили топ-менеджера банка, его жену и 8-летнего сына
День памяти Матронушки: 22 ноября – день ангела Матроны Московской. История святой и где находятся ее мощи
2:40:25 10/27/2021
День памяти Матронушки: 22 ноября – день ангела Матроны Московской. История святой и где находятся ее мощи
Доктор Комаровский рассказал, чем отличается коронавирус от гриппа
2:35:46 10/27/2021
Доктор Комаровский рассказал, чем отличается коронавирус от гриппа
В Ростове мать выбросила 4-летнюю дочь из окна
2:17:20 10/27/2021
В Ростове мать выбросила 4-летнюю дочь из окна
Фанаты Моники Белуччи в шоке от фотографии актрисы в платье с декольте
2:10:52 10/27/2021
Фанаты Моники Белуччи в шоке от фотографии актрисы в платье с декольте
28 октября - день памяти святого Евфимия Солунского: история святого и за что его почитают верующие
2:00:40 10/27/2021
28 октября - день памяти святого Евфимия Солунского: история святого и за что его почитают верующие
Анна Семенович собирается стать мамой в 2022 году
1:58:43 10/27/2021
Анна Семенович собирается стать мамой в 2022 году
Билеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей из-за нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
1:54:19 10/27/2021
Билеты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей из-за нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Грешно ли работать 27 октября в день памяти преподобной Параскевы?
1:30:32 10/27/2021
Грешно ли работать 27 октября в день памяти преподобной Параскевы?