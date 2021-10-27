Лучшие женские ритуалы на Новолуние и Полнолуние

Мифологическая связь Луны с женским началом уходит корнями в глубокую древность. Цивилизации Запада и Востока считали 28-дневный лунный цикл похожим на женский. Этим ритмам и сейчас следует природа, определяя движение соков в растениях и энергий в животных и людях.
Важнейшие точки цикла – Новолуние на стыке первых и последних суток лунного месяца, и Полнолуние, как рубеж 15-го и 16-го дней. Каждое из событий несёт энергии, которые в умелых женских руках становятся инструментом для полезных ритуалов.
Новолуние.
Тёмные небеса указывают на энергетический минимум. В это время всё живое замирает перед тем, как пойти в рост. Поэтому для преумножающих ритуалов Новолуние подходит плохо. Зато практики планирования и избавления от всего лишнего весьма удачны.
Уместен обряд очищения от чужеродных влияний. Эмоциональной грязью они оседают на женщине. Это лишает сил, а со временем приводит к недугам. Ванну наполняют водой, в которую бросают горсть соли. Помещение окуривают дымом от горящей полыни. Перед погружением в ванну добавляют несколько капель эфирного масла любого хвойного дерева. Затем произносят: «Соль и хвоя и полынь под защитою богинь. В отражении воды нет ни Солнца, ни Луны. А когда Луна вернётся, силой тело обернётся». После этого принимают ванну, представляя, как из пор кожи выходит и растворяется негатив.
Можно ритуально закрепить новое начинание. Для этого суть проекта записывают по центру листа бумаги и становятся под открытое ночное небо. Затем жёлтой свечой в листе выжигают дыру на месте текста, смотрят сквозь неё на небеса и представляют, что это лунный диск. В это время произносят: «Под сокрытою Луной мне планировать одной. С возвращением сиянья всё исполнит мирозданье».
Полнолуние.
Мощный потенциал Полнолуния заставляет приверженец современных религий устраивать в это время малые шабаши или эсбаты. Лунная сила хороша для любовных и финансовых ритуалов. А от тёмных практик лучше отказаться, особенно если опыт небольшой.
Для обряда на богатство в небольшую белую миску с водой кладут монету серебристого цвета. Ёмкость отправляют на подоконник так, чтобы свет Луны отражался в воде. Ладонью касаются поверхности, ведя к себе блики света, и приговаривая: «Бледный свет большой Луны мне богатство подари. Сколько свет лучей даёт, столько денег пусть придёт». После ритуала монету кладут в кошелёк в качестве оберега.
Эффективно привлечь любовь или укрепить отношение с мужем можно, написав иголкой на тонкой восковой свече имя любимого. В Полнолуние свечу зажигают, а над пламенем держат ложку с небольшой щепоткой сахара. Пока он плавится, превращаясь в карамель, говорят: «В сердце сладко и в уме будет и ему и мне. Пусть Луна скрепит союз серебристой силой уз». Как только сахар растоплен, ложке дают остыть, а свече позволяют догореть настолько, чтобы имя исчезло. На следующее утро комочек ритуальной карамели подмешивают в напиток любимому.