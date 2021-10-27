В Астрахани из психиатрической больницы сбежал участник банды Басаева и Хаттаба

В Астрахани мужчина, сбежавший из психбольницы, объявлен в розыск. Магомед Алханов был осужден за бандитизм. Он проходил медицинскую экспертизу в учреждении, откуда совершил побег, соответствующая информация появилась на сайте ГУ МВД России по Астраханской области.
– Магомед Алханов, мужчина совершил побег из-под стражи 26 октября ,– говорится на сайте ведомства.
Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в июне. В СК заявляют, что совершенные им преступления являются особо тяжкими, ему инкриминируется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Также его собирались поместить под стражу.
По версии сотрудников полиции, разыскиваемый участвовал в нападении на псковских десантников в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.