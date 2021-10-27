Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске «красная зона» поликлиники №1 опустела вместе с ведрами для бахил: В разгар четверной волны пандемии коронавируса пациенты рассказали, чего они боятся

5:09:2010/27/2021,Алина Бурова
0

В очереди сидят «от мала до велика». На пациентах заметны только маски, но и они надеты как попало. Горожане мысленно молятся и думают: «Лишь бы не ковид».

Раннее утро в красной зоне поликлиники №1 Бердска 27 октября 2021. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Бердске закрыли 63 класса в школах из-за коронавируса

В Бердске закрыли 63 класса в школах из-за коронавирусаВ Бердске всех работников без прививки от коронавируса отстранят от работы или переведут на удаленку с 21 ноября 2021 года. Полный список указанийЕщё 149 новости

Красную зону в поликлинике №1 Бердска горожане прозвали местом, где решаются судьбы. Указатель на отдельный вход со стороны ул. Ушакова хорошо заметен даже издали.

Указатель на Островского. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Подходя к огромной двери, становится не по себе, ведь именно здесь люди «лицом к лицу» сталкиваются со страшной болезнью - коронавирусом.

Вход с торца. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Внутри помещения стоят контейнеры для чистых и использованных бахил, однако в них давно пусто.

Перед входом стоят пустые контейнеры. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

На пациентах, сидящих в очереди, заметны только маски, да и они надеты как попало.

Люди терпеливо ждут своей очереди. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

- Только пришла сюда. Народа по-разному бывает. Лежат, видимо, все наверху. Я просто с остальными тут врача жду. Раз заболела, приходится ходить, - рассказала пенсионерка журналисту «Курьер.Среда».

Другие бердчане говорить на камеру отказались, однако отметили, что находятся здесь по разным причинам. Кому-то нужно закрыть электронный больничный, другим - получить результат ПЦР.

- Звонил несколько раз в поликлинику, но в итоге решил явиться. Начал принимать антибиотики, хотя и говорят, что ими нельзя лечить. Хочу узнать, какая мне уготована участь, - произнес, сидящий в очереди Виктор.

Впрочем, на весь коридор отделения красной зоны не наберется и 10 человек. Очереди, по сравнению с предыдущими волнами, уменьшились.

Все кабинеты обозначены четко «мазки на ПЦР», «спецбригада». Лифт, расположенный неподалеку, не функционирует.

Кабинет в красной зоне поликлиники №1 БЦГБ. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Отметим, что на 27 октября по данным оперативного штаба в Бердске под медицинским наблюдением находятся 970 жителей. Тестов взято 437. Выздоровевших и выписанных 2493. На сегодняшний день 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2702 случая коронавирусной инфекции.

Люди активно приходят в ЦГБ с самого утра. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
очередикоронавирусКовидкрасная зона
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы переболели коронавирусом или еще нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Друг убитого топ-менеджера банка в Москве рассказал о случившемся
5:29:00 10/27/2021
Друг убитого топ-менеджера банка в Москве рассказал о случившемся
Ольга Бузова спела «Катюшу» на открытии Чемпионата мира по боксу в Сербии
5:16:09 10/27/2021
Ольга Бузова спела «Катюшу» на открытии Чемпионата мира по боксу в Сербии
В Крыму из-за пролежней у пациентки детской больницы возбудили уголовное дело
5:11:08 10/27/2021
В Крыму из-за пролежней у пациентки детской больницы возбудили уголовное дело
Гороскоп на сегодня: что ждет 12 знаков зодиака 27 октября 2021 года
5:09:20 10/27/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет 12 знаков зодиака 27 октября 2021 года
БердскВ Бердске «красная зона» поликлиники №1 опустела вместе с ведрами для бахил: В разгар четверной волы пандемии коронавируса пациенты рассказали, чего они боятся
5:09:20 10/27/2021
В Бердске «красная зона» поликлиники №1 опустела вместе с ведрами для бахил: В разгар четверной волы пандемии коронавируса пациенты рассказали, чего они боятся
У трех знаков зодиака 27 октября 2021 года будет отличный день
5:05:09 10/27/2021
У трех знаков зодиака 27 октября 2021 года будет отличный день
Можно ли 28 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Евфимия Солунского?
5:00:15 10/27/2021
Можно ли 28 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Евфимия Солунского?
Госдума решила повысить МРОТ почти на тысячу рублей в 2022 году
5:00:12 10/27/2021
Госдума решила повысить МРОТ почти на тысячу рублей в 2022 году
БердскРосавтодор назвал срок службы нового перехода на Чуйском тракте под Бердском
4:51:34 10/27/2021
Росавтодор назвал срок службы нового перехода на Чуйском тракте под Бердском
О чем молятся святыне иконе Божией Матери «Спорительница хлебов», как она связана с Оптиной пустынью. Текст сильной молитвы
4:30:06 10/27/2021
О чем молятся святыне иконе Божией Матери «Спорительница хлебов», как она связана с Оптиной пустынью. Текст сильной молитвы