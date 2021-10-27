В Бердске «красная зона» поликлиники №1 опустела вместе с ведрами для бахил: В разгар четверной волны пандемии коронавируса пациенты рассказали, чего они боятся

Красную зону в поликлинике №1 Бердска горожане прозвали местом, где решаются судьбы. Указатель на отдельный вход со стороны ул. Ушакова хорошо заметен даже издали.
Подходя к огромной двери, становится не по себе, ведь именно здесь люди «лицом к лицу» сталкиваются со страшной болезнью - коронавирусом.
Внутри помещения стоят контейнеры для чистых и использованных бахил, однако в них давно пусто.
На пациентах, сидящих в очереди, заметны только маски, да и они надеты как попало.
- Только пришла сюда. Народа по-разному бывает. Лежат, видимо, все наверху. Я просто с остальными тут врача жду. Раз заболела, приходится ходить, - рассказала пенсионерка журналисту «Курьер.Среда».
Другие бердчане говорить на камеру отказались, однако отметили, что находятся здесь по разным причинам. Кому-то нужно закрыть электронный больничный, другим - получить результат ПЦР.
- Звонил несколько раз в поликлинику, но в итоге решил явиться. Начал принимать антибиотики, хотя и говорят, что ими нельзя лечить. Хочу узнать, какая мне уготована участь, - произнес, сидящий в очереди Виктор.
Впрочем, на весь коридор отделения красной зоны не наберется и 10 человек. Очереди, по сравнению с предыдущими волнами, уменьшились.
Все кабинеты обозначены четко «мазки на ПЦР», «спецбригада». Лифт, расположенный неподалеку, не функционирует.
Отметим, что на 27 октября по данным оперативного штаба в Бердске под медицинским наблюдением находятся 970 жителей. Тестов взято 437. Выздоровевших и выписанных 2493. На сегодняшний день 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2702 случая коронавирусной инфекции.