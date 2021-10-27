Гороскоп на сегодня: что ждет 12 знаков зодиака 27 октября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 26 октября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на среду во время Луны в Раке.
Луна в Раке будет находиться в квадрате с Меркурием в среду, обнажив несколько проблем в личных отношениях для всех знаков зодиака.
Луна также будет гармонировать с Нептуном, вызывая ясность, когда обнаруживаются ложные ожидания, и с ними можно справиться более здоровыми способами, пишет Your Tango.
Если ваш день рождения 27 октября:Вы Скорпион, которым правят планеты Марс и Плутон, символом которых является глиф Скорпиона.
Знаменитые знаки зодиака Скорпион, в том числе Келли Осборн и Теордор Рузвельт.
Знаки зодиака, с которыми Скорпион наиболее совместимы, включают Телец, Рак, Рыбы и Скорпионы.
Ежедневный гороскоп на 27 октября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Разговоры между членами семьи могут быть спровоцированы сегодня, и отчасти ваша потребность в безопасности и чувство защищенности находятся на кону - на эмоциональном уровне.
Луна в Раке находится в квадрате с Меркурием в Весах, поэтому эти трудности представляют собой непреодолимые трудности.
Их цель? Чтобы вырастить вас, Овен. Так что не уходите от конфликта. Вместо этого наклонитесь.
Телец (20 апреля - 20 мая)Возможно, вам есть что сказать, и для некоторых могут быть темы, которые повторяются или звучат немного как зашитая пластинка.
Причина, по которой вы застряли в цикле, заключается в том, что чувство тревоги остается неразрешенным.
Луна в Раке находится в трине с Нептуном, и это дает возможность поработать над этой проблемой с другом, который вообще не связан с этим вопросом. Возьми трубку или смс, Телец. Не проходите через это в одиночку.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Есть вещи, которые вам нужно удерживать и контролировать больше, чем вы были, Близнецы, и похоже, что это связано с личным имуществом, которое вы хотите купить, или, возможно, с тем, что у вас уже есть.
Луна в Раке находится в квадрате с Меркурием в Весах в вашем секторе романтики. Возможно, вы что-то покупали, чтобы попытаться завоевать расположение другого человека.
Это не сработает, и вы это знаете. Лучше всего позволить людям показать вам, кто они есть, и тогда вы сможете ответить тем же. Расслабьтесь, все пойдет само по себе.
Рак (21 июня - 22 июля)Вы работаете над несколькими вещами, и это непростой для вас процесс.
Будет сложно отказаться от некоторых стандартов ожидания, которые исходят от длинной череды лидеров в вашей семье.
Тем не менее, Луна в Раке находится в квадрате с Меркурием в Весах, и это позволяет вам настроиться на свои чувства по поводу этого трудного и сложного процесса.
Вы можете стать лидером в своей жизни. Это потребует от вас отрыва от шума, но ничего, с чем вы не сможете справиться, если почувствуете, что можете сделать это самостоятельно.
Лев (23 июля - 22 августа)Прошлое эмоционально тяжело для вас, но все же есть возможность изменить свое здоровье и свой распорядок дня.
Луна в Раке противостоит Плутону, и это подталкивает вас делать то, что вы не могли сделать раньше. Теперь ваша стойкость и терпение выросли.
У вас есть терпение и мудрость, которых вам не хватало в прошлом, и они основаны на уроках, которые жизнь преподала вам за последний месяц или около того. Отличная вещь для вас, когда год почти закончился.
Дева (23 августа - 22 сентября)Друзья - это удобное место для вас, и хорошо поддерживать связь с людьми, с которыми вы потеряли связь за последние несколько месяцев.
Луна в Раке трин с Нептуном, и некоторые из этих связей скоро исчезнут.
Завершение - большая тема для вас на этой неделе, и вы можете обнаружить, что хорошо быть инициатором диалога, чтобы получить чувство контроля над временем.
Весы (23 сентября - 22 октября)С вашим желанием уважения и чувством, что ваша репутация может быть поставлена на карту, есть причина, по которой ваши охранники насторожены, и вы хотите, чтобы все делалось определенным образом.
Луна в Раке находится в квадрате с Меркурием в Весах, и это подталкивает вас к размышлениям о будущем и к самозащите. Осторожность никогда не бывает плохой идеей, особенно когда вы чувствуете, что она необходима.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Надежда вечна, и вы более чем оптимистичны, поскольку Солнце в вашем знаке дает вам шанс нажать кнопку перезапуска в нескольких областях вашей жизни.
Оппозиция Рака и Луны Плутон, ваша правящая планета в Козероге, - прекрасное время для того, чтобы писать, вести дневник, думать и планировать будущее. Следующая неделя является решительной поддержкой для изменений, которые, по вашему мнению, вам необходимо внести, и многие из них выполнимы и находятся в пределах легкой досягаемости.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Оппозиция Рака и Луны Плутон привносит интенсивность в ваш денежный сектор.
Тебе повезет, Стрелец. Что-то происходит через подарок или щедрое предложение от работы, коллеги или друга. Лучшего времени быть не может.
Когда Юпитер находится прямо в вашем секторе контрактов, для вас широко открыты шансы заключить сделку, подписать новый контракт или принять работу - во всевозможных положительных аспектах.
Козерог (22 декабря - 19 января)Любовь и партнерство - это не слишком много вопросов, когда Луна в Раке находится в трине с Нептуном в вашем секторе общения.
У кого-то может быть конец ситуации, и это снимает блок, который мешал вам получить то, что вы хотели.
Вы можете оказаться в нужном месте в нужное время неожиданно, и положительный поворот событий в вашу пользу станет правильным.
Водолей (20 января - 18 февраля)Здоровье и благополучие должны быть в верхней части вашего списка приоритетов, и Луна в Раке указывает на то, что для вас также есть некоторые преимущества, способствующие укреплению души.
Луна находится напротив Плутона в вашем вражеском секторе. Эта интенсивность подталкивает вас к радикальным изменениям, когда дело доходит до токсичных союзов.
Некоторым нужно положить конец, Водолей, и вы уже знаете, какие именно. Пришло время попрощаться и перейти к более здоровым и целостным отношениям.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Романтика, творчество и игривая энергия витают в воздухе, когда Луна в Раке объединяется с Нептуном в вашем доме «я».
Это сигнал к устранению препятствий, которые мешают вам быть свободолюбивым человеком, которым вы являетесь. Некоторая тяжесть, которая удерживала вас, готова к подъему, и вы должны использовать возможность повеселиться, когда сможете.