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Гороскоп на сегодня: что ждет 12 знаков зодиака 27 октября 2021 года

5:09:2010/27/2021,Ария Гмиттер
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Романтика, творчество и игривая энергия витают в воздухе, когда Луна в Раке объединяется с Нептуном в вашем доме «я». 

Знаки зодиака, с которыми Скорпион наиболее совместимы,  включают Телец, Рак, Рыбы и Скорпионы. Фото: Pixabay

Ваш ежедневный гороскоп на 26 октября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на среду во время Луны в Раке.

Луна в Раке будет находиться в квадрате с Меркурием в среду, обнажив несколько проблем в личных отношениях для всех знаков зодиака.

Луна также будет гармонировать с Нептуном, вызывая ясность, когда обнаруживаются ложные ожидания, и с ними можно справиться более здоровыми способами, пишет Your Tango.

Если ваш день рождения 27 октября:

Вы Скорпион, которым правят планеты Марс и Плутон, символом которых является  глиф Скорпиона.

Знаменитые знаки зодиака Скорпион, в  том числе Келли Осборн и Теордор Рузвельт.

Знаки зодиака, с которыми Скорпион наиболее совместимы,  включают Телец, Рак, Рыбы и Скорпионы.

Ежедневный гороскоп на 27 октября 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Разговоры между членами семьи могут быть спровоцированы сегодня, и отчасти ваша потребность в безопасности и чувство защищенности находятся на кону - на эмоциональном уровне.

Луна в Раке находится в квадрате с Меркурием в Весах, поэтому эти трудности представляют собой непреодолимые трудности.

Их цель? Чтобы вырастить вас, Овен. Так что не уходите от конфликта. Вместо этого наклонитесь.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Возможно, вам есть что сказать, и для некоторых могут быть темы, которые повторяются или звучат немного как зашитая пластинка.

Причина, по которой вы застряли в цикле, заключается в том, что чувство тревоги остается неразрешенным.

Луна в Раке находится в трине с Нептуном, и это дает возможность поработать над этой проблемой с другом, который вообще не связан с этим вопросом. Возьми трубку или смс, Телец. Не проходите через это в одиночку.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Есть вещи, которые вам нужно удерживать и контролировать больше, чем вы были, Близнецы, и похоже, что это связано с личным имуществом, которое вы хотите купить, или, возможно, с тем, что у вас уже есть.

Луна в Раке находится в квадрате с Меркурием в Весах в вашем секторе романтики. Возможно, вы что-то покупали, чтобы попытаться завоевать расположение другого человека.

Это не сработает, и вы это знаете. Лучше всего позволить людям показать вам, кто они есть, и тогда вы сможете ответить тем же. Расслабьтесь, все пойдет само по себе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Вы работаете над несколькими вещами, и это непростой для вас процесс.

Будет сложно отказаться от некоторых стандартов ожидания, которые исходят от длинной череды лидеров в вашей семье.

Тем не менее, Луна в Раке находится в квадрате с Меркурием в Весах, и это позволяет вам настроиться на свои чувства по поводу этого трудного и сложного процесса.

Вы можете стать лидером в своей жизни. Это потребует от вас отрыва от шума, но ничего, с чем вы не сможете справиться, если почувствуете, что можете сделать это самостоятельно.

Лев (23 июля - 22 августа)

Прошлое эмоционально тяжело для вас, но все же есть возможность изменить свое здоровье и свой распорядок дня.

Луна в Раке противостоит Плутону, и это подталкивает вас делать то, что вы не могли сделать раньше. Теперь ваша стойкость и терпение выросли.

У вас есть терпение и мудрость, которых вам не хватало в прошлом, и они основаны на уроках, которые жизнь преподала вам за последний месяц или около того. Отличная вещь для вас, когда год почти закончился.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Друзья - это удобное место для вас, и хорошо поддерживать связь с людьми, с которыми вы потеряли связь за последние несколько месяцев.

Луна в Раке трин с Нептуном, и некоторые из этих связей скоро исчезнут.

Завершение - большая тема для вас на этой неделе, и вы можете обнаружить, что хорошо быть инициатором диалога, чтобы получить чувство контроля над временем.

Весы (23 сентября - 22 октября)

С вашим желанием уважения и чувством, что ваша репутация может быть поставлена ​​на карту, есть причина, по которой ваши охранники насторожены, и вы хотите, чтобы все делалось определенным образом.

Луна в Раке находится в квадрате с Меркурием в Весах, и это подталкивает вас к размышлениям о будущем и к самозащите. Осторожность никогда не бывает плохой идеей, особенно когда вы чувствуете, что она необходима.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Надежда вечна, и вы более чем оптимистичны, поскольку Солнце в вашем знаке дает вам шанс нажать кнопку перезапуска в нескольких областях вашей жизни.

Оппозиция Рака и Луны Плутон, ваша правящая планета в Козероге, - прекрасное время для того, чтобы писать, вести дневник, думать и планировать будущее. Следующая неделя является решительной поддержкой для изменений, которые, по вашему мнению, вам необходимо внести, и многие из них выполнимы и находятся в пределах легкой досягаемости.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оппозиция Рака и Луны Плутон привносит интенсивность в ваш денежный сектор.

Тебе повезет, Стрелец. Что-то происходит через подарок или щедрое предложение от работы, коллеги или друга. Лучшего времени быть не может.

Когда Юпитер находится прямо в вашем секторе контрактов, для вас широко открыты шансы заключить сделку, подписать новый контракт или принять работу - во всевозможных положительных аспектах.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Любовь и партнерство - это не слишком много вопросов, когда Луна в Раке находится в трине с Нептуном в вашем секторе общения.

У кого-то может быть конец ситуации, и это снимает блок, который мешал вам получить то, что вы хотели.

Вы можете оказаться в нужном месте в нужное время неожиданно, и положительный поворот событий в вашу пользу станет правильным.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Здоровье и благополучие должны быть в верхней части вашего списка приоритетов, и Луна в Раке указывает на то, что для вас также есть некоторые преимущества, способствующие укреплению души.

Луна находится напротив Плутона в вашем вражеском секторе. Эта интенсивность подталкивает вас к радикальным изменениям, когда дело доходит до токсичных союзов.

Некоторым нужно положить конец, Водолей, и вы уже знаете, какие именно. Пришло время попрощаться и перейти к более здоровым и целостным отношениям.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Романтика, творчество и игривая энергия витают в воздухе, когда Луна в Раке объединяется с Нептуном в вашем доме «я».

Это сигнал к устранению препятствий, которые мешают вам быть свободолюбивым человеком, которым вы являетесь. Некоторая тяжесть, которая удерживала вас, готова к подъему, и вы должны использовать возможность повеселиться, когда сможете.

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