Ольга Бузова спела «Катюшу» на открытии Чемпионата мира по боксу в Сербии

Бузова спела "Катюшу" на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии. Об этом своим подписчиками она рассказала пару дней назад. Звезда подобрала откровенное платье для выступления в Белграде, под которым было боди.
– Я люблю бокс и всегда поддерживаю спорт! Я специально подобрала песню, потому что "Катюша" ассоциируется с Россией у всех. Также прозвучит песня "Мало половин" на английском языке. В прямом эфире треки слушали жители 120 стран мира, – сообщила Бузова.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Астрахани из психиатрической больницы сбежал преступник, которого полицейские связывают с бандами Басаева и Хаттаба. Представители МВД России объявили Магомеда Алханова в розыск.