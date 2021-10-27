Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ольга Бузова спела «Катюшу» на открытии Чемпионата мира по боксу в Сербии

5:16:0910/27/2021
0

Также прозвучала английская версия песни "Мало половин".

Бузова выступила на открытии чемпиона мира по боксу. Фото: Pixabay.com

Бузова спела "Катюшу" на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии. Об этом своим подписчиками она рассказала пару дней назад. Звезда подобрала откровенное платье для выступления в Белграде, под которым было боди.

– Я люблю бокс и всегда поддерживаю спорт! Я специально подобрала песню, потому что "Катюша" ассоциируется с Россией у всех. Также прозвучит песня "Мало половин" на английском языке. В прямом эфире треки слушали жители 120 стран мира, – сообщила Бузова.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Астрахани из психиатрической больницы сбежал преступник, которого полицейские связывают с бандами Басаева и Хаттаба. Представители МВД России объявили Магомеда Алханова в розыск.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
певицабоксвыступлениеКатюшаБУзоваМало половин.Ольга Бузова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вам нравится творчество Ольги Бузовой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Крыму из-за пролежней у пациентки детской больницы возбудили уголовное дело
5:11:08 10/27/2021
В Крыму из-за пролежней у пациентки детской больницы возбудили уголовное дело
Гороскоп на сегодня: что ждет 12 знаков зодиака 27 октября 2021 года
5:09:20 10/27/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет 12 знаков зодиака 27 октября 2021 года
БердскВ Бердске «красная зона» поликлиники №1 опустела вместе с ведрами для бахил: В разгар четверной волы пандемии коронавируса пациенты рассказали, чего они боятся
5:09:20 10/27/2021
В Бердске «красная зона» поликлиники №1 опустела вместе с ведрами для бахил: В разгар четверной волы пандемии коронавируса пациенты рассказали, чего они боятся
У трех знаков зодиака 27 октября 2021 года будет отличный день
5:05:09 10/27/2021
У трех знаков зодиака 27 октября 2021 года будет отличный день
Можно ли 28 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Евфимия Солунского?
5:00:15 10/27/2021
Можно ли 28 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Евфимия Солунского?
Госдума решила повысить МРОТ почти на тысячу рублей в 2022 году
5:00:12 10/27/2021
Госдума решила повысить МРОТ почти на тысячу рублей в 2022 году
БердскРосавтодор назвал срок службы нового перехода на Чуйском тракте под Бердском
4:51:34 10/27/2021
Росавтодор назвал срок службы нового перехода на Чуйском тракте под Бердском
О чем молятся святыне иконе Божией Матери «Спорительница хлебов», как она связана с Оптиной пустынью. Текст сильной молитвы
4:30:06 10/27/2021
О чем молятся святыне иконе Божией Матери «Спорительница хлебов», как она связана с Оптиной пустынью. Текст сильной молитвы
БердскВ Бердске закрыли 63 класса в школах из-за коронавируса
4:29:36 10/27/2021
В Бердске закрыли 63 класса в школах из-за коронавируса
Сын Светличной после пропажи актрисы заявил, что не хочет общаться с матерью
4:23:52 10/27/2021
Сын Светличной после пропажи актрисы заявил, что не хочет общаться с матерью