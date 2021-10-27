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Суперсильные магнитные бури с 27 октября по 5 ноября 2021: как справиться с приступами мигрени

4:45:1410/27/2021
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Магнитные бури оказывают огромное влияние на метеопатов и являются причинами головных болей, головокружений и мигреней. Поэтому крайне важно знать, как минимизировать или вовсе искоренить болезненные симптомы.

Магнитные бури оказывают огромное влияние на физическое состояние человека. Особенно это касается метеопатов. Фото: Pixabay.com
Магнитные бури оказывают огромное влияние на физическое состояние человека. Особенно это касается метеопатов. Фото: Pixabay.com

Магнитные бури — особенно частое явление, которое негативно влияет на физическое и моральное состояние людей, в особенности метеопатов. Геоудары, случающиеся с определенной периодичностью, способы принести с собой ряд негативных симптомов, например, головную боль, головокружение, повышение артериального давления, мигрени, ухудшение настроения и способности фокусироваться на важных задачах. Бывали и такие случаи, когда у метеочувствительных людей обострялись хронические заболевания, которые ранее не давали о себе знать какими-либо резкими болезненными проявлениями.

Затяжные магнитные бури начались еще 24 октября, однако пик их активности приходится на 25, 27, 30 октября и 5 ноября. В это время из-за силы геоударов вы можете почувствовать кардинальное ухудшение самочувствия, которое может даже дойти до обмороков. Врачи рекомендуют воздержаться от сильных физических нагрузок и избегать интеллектуального перенапряжения. Старайтесь не перегружать мозг какими-то очень сложными задачами. В период сильных магнитных бурь нужно больше отдыхать и употреблять витамины, например, с фруктами.

Если вы знаете, что подвержены влиянию магнитных бурь, специалисты рекомендуют посетить медицинское учреждение и подобрать препараты против мигрени совместно с врачом. Сейчас рынок аптечных средств наполнен различными вариантами обезболивающих и иных препаратов, поэтому вы наверняка сможете выбрать то, что подходит именно вашему случаю. Кроме того, в период активности магнитных бурь категорически не рекомендуется употреблять тонизирующие напитки и напитки с большим количеством сахара. Как правило, в них содержится кофеин и таурин, которые неоднозначно влияют на организм, находящийся в стрессе. Сладкие напитки можно заменить зеленым или черным чаем, успокаивающим чаем из трав, который нормализует работу нервной системы. Врачи рекомендуют пить больше гранатового и клюквенного сока, которые содержат в себе различные витамины и микроэлементы.

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советысимптомымагнитные бури
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