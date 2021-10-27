Росавтодор назвал срок службы нового перехода на Чуйском тракте под Бердском

26 октября пресс-служба Росавтодора заявила, что новый надземный пешеходный переход, построенный на 31-м км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к городу Бердск рассчитан на 100 лет.
Сам переход, длиной в 30 метров построили за 5 месяцев. С помощью этого моста, местные жители могут безопасно пересечь четырехполосный участок дороги с высокой интенсивностью движения транспорта в районе Нового поселка и ж/д станции «Береговая».
Построение выполнено по оригинальной архитектурной задумке. Для объекта специально спроектировано пролетное строение крытого типа с оригинальными конструкциями светопрозрачного ограждения ромбовидного сечения. Также встроенная светодиодная подсветка служит дополнительным источником освещения и декоративным решением.
Напомним, строительство пешеходного перехода началось в мае и завершилось в конце сентября. В ходе работ движение транспорта по трассе не ограничивали, не считая пары часов ночного перекрытия проезда на время монтажа пролета, длина которого - 28 метров, а вес - 22 тонны. Пропускная способность перехода - до 6 тыс. человек в сутки.