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27.10
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Росавтодор назвал срок службы нового перехода на Чуйском тракте под Бердском

4:51:3410/27/2021
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Его пропускная способность - шесть тысяч человек в сутки.

Пешеходный переход напоминает архитектуру будущего из-за неонового освещения. Фото: Росавтодор.

26 октября пресс-служба Росавтодора заявила, что новый надземный пешеходный переход, построенный на 31-м км федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к городу Бердск рассчитан на 100 лет.

Сам переход, длиной в 30 метров построили за 5 месяцев. С помощью этого моста, местные жители могут безопасно пересечь четырехполосный участок дороги с высокой интенсивностью движения транспорта в районе Нового поселка и ж/д станции «Береговая».

Построение выполнено по оригинальной архитектурной задумке. Для объекта специально спроектировано пролетное строение крытого типа с оригинальными конструкциями светопрозрачного ограждения ромбовидного сечения. Также встроенная светодиодная подсветка служит дополнительным источником освещения и декоративным решением.

Напомним, строительство пешеходного перехода началось в мае и завершилось в конце сентября. В ходе работ движение транспорта по трассе не ограничивали, не считая пары часов ночного перекрытия проезда на время монтажа пролета, длина которого - 28 метров, а вес - 22 тонны. Пропускная способность перехода - до 6 тыс. человек в сутки.

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