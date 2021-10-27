В Крыму из-за пролежней у пациентки детской больницы возбудили уголовное дело

В Крыму главным следственным управлением СК по Крыму и Севастополю было возбуждено уголовное дело, связанное с неоказанием помощи 17-летней пациентке. Она являлась пациенткой Республиканской детской инфекционной больницы.
Уголовное дело было возбуждена после публикации в социальных сетях. Мать пациентки заявила, что проведя несколько недель в больнице, ее дочь покрылась кровавыми пролежнями. Мать винит в произошедшем врачей.
По данным следствия, девушка пролежала в больнице 23 дня и для дальнейшего выздоровления направили в Республиканскую детскую клиническую больницу, где и было обнаружено частичное отсутствие мышц и кожи на стопе пациентки.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Дело взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Также следователями ведутся допросы и установка качества предоставленных девушке медицинских услуг.