У трех знаков зодиака 27 октября 2021 года будет отличный день

Когда мы начинаем день с Солнца в Скорпионе и Луны в Раке, мы быстро получаем напоминание о том, как быстро могут измениться приливы, иногда даже меняя всю нашу точку зрения в течение одного дня.
Речь идет не только об изменениях, через которые проходят многие из нас, но о внезапном видении ясности там, где мы раньше видели только путаницу; понимание того, где мы когда-то боролись, и внезапное ощущение, что все по-другому просто потому, что мы есть, пишет Your Tango.
Астрологическая энергия среды позволяет нам более глубоко прочувствовать наши эмоции, чтобы мы могли увидеть правду о том, что за ними стоит, вместо страхов.
Это позволяет нам открываться по-новому, чем раньше, что позволяет нам видеть вещи с другой точки зрения.
Вместо того, чтобы чувствовать реакцию, мы сможем увидеть рост, стоящий за нашим опытом, и то, как в конечном итоге они привели нас к тому моменту, который мы есть, что не является ни хорошим, ни плохим, а лишь частью нашего жизненного пути.
Энергия, начавшаяся 27 октября, должна позволить нам освободиться от эмоциональных паттернов или циклов, в которых мы застряли.
Речь идет о способности Скорпиона к трансформации и о том, как сегодня, с Луной в Раке, это позволяет нам принять старое чувство, но взглянуть на него по-новому.
В сочетании с квадратом Венеры и Нептуна мы все еще вынуждены действовать, но вместо того, чтобы быть внешними, речь идет о том, чтобы освободить себя от негативных мыслей о чем-то и вместо этого увидеть цель всего этого.
Знаки зодиака, у которых 27 октября 2021 года будет отличный день:
Скорпион (23 октября - 21 ноября)После того, как в последнее время вас так сильно оттеснили, гороскоп на среду призван освободить себя.
Возможно, вы не сможете контролировать все вокруг себя, но как контролировать себя изнутри - это то, что вы действительно освоили в последнее время.
Когда вы начнете двигаться в течение дня, подумайте обо всем, что вы недавно чувствовали, особенно о том, что между старым и новым.
Это может быть о вас самих, вашей жизни или даже конкретной ситуации или отношениях.
Но есть смешение, переход от одного способа мышления к другому. Но для вас сейчас самая важная часть - это осознать, что именно там, где вы находитесь, все это привело.
Посмотрите на то, что вы чувствуете в соответствии с тем, кем вы являетесь сейчас, и тем, кем вы были, и сможете освободиться от мыслей о чем-то в одном и том же цикле только потому, что так было всегда.
Вы должны решить быть свободным, вы можете заявить о себе в чем-то.
Пришло время по-настоящему принять этот новый образ мышления, который медленно появляется, потому что он сосредоточен на ваших потребностях и росте, а не на чьих-либо еще.
Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, не сомневайтесь в этом, вместо этого осознайте, что вы работали над этим моментом, даже когда не знали, что это так.
Овен (21 марта - 19 апреля)После множества эмоциональных потрясений и стресса сегодня у вас будет возможность подышать и увидеть свет в конце туннеля.
Как бы вы ни хотели с головой окунуться в новизну, вы также можете не торопиться, по-настоящему подумать о вещах, более глубоко осмыслить жизнь и искать связи, которые вы иногда упускаете, когда принимаете решения слишком быстро.
Эта новая глава, в которую вы входите, потребует, чтобы вы поступали иначе, чем когда-либо прежде, большая часть этого - ваш мыслительный процесс о себе и стандарты, которых вы тоже придерживаетесь.
Часто вы сами себе худший критик, а это значит, что прямо сейчас вам важно быть реалистом в том, чего ожидать от себя.
Вы все еще можете расти, но при этом находиться в пространстве, где вы еще не можете предпринять шаги, чтобы сделать что-то другое или полностью освободиться от того, что было. Делайте то, что можете, но также принимайте то, что вы не можете.
Водолей (20 января - 18 февраля)Сегодня вы должны почувствовать, что можете наконец сделать глубокий вдох и оглянуться на все, что произошло, чтобы увидеть более крупную цель и план.
Иногда мы выбираем извилистый путь, потому что не можем выбрать прямой путь. Мы не предназначены для того, чтобы просто идти из точки А в точку Б, поэтому, когда это происходит, способность принять дорогу впереди и позади - это выбор, который приносит больше принятия в нашу жизнь.
Вы определенно стоите на пороге совершенно новой главы, но в то же время недавно завершили некоторые важные моменты вашего прошлого, которые в течение некоторого времени причиняли вам боль. Это одновременно позволяет чему-то приветствоваться в другом.
По-настоящему оставив часть себя, которая была ранена или ранена, и позволила себе попасть в это новое пространство, где, как вы знаете, вы не заслуживаете ничего, кроме чудесных вещей, потому что вы их заслужили.
Наслаждайтесь тем, как далеко вы продвинулись сегодня, примите главу, которая впереди вас, и дайте себе понять, что действительно нормально оставлять некоторые вещи позади себя навсегда, чтобы вы могли в полной мере насладиться всем, что будет дальше.