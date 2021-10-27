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27.10
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Госдума решила повысить МРОТ почти на тысячу рублей в 2022 году

5:00:1210/27/2021
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Рассказываем, сколько будет составлять минимальный размер оплаты труда.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2022. Фото: Pixabay.com

Во вторник, 26 октября, Госдума на пленарном заседании рассмотрела законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей. Отметим, на данный момент размер МРОТа составляет 12 792 рубля в месяц.

В самом документе прописано, что рост МРОТ с 1 января 2022 года составит 825 рублей —на 6,4%. Также добавлено, при принятии законопроекта зарплаты почти трем миллионам работникам повысят, половина из которых работает в государственных и муниципальных учреждениях.

Для реализации проекта будут использованы бюджетные средства, предусмотренные на 2022 год. Также дополнительные расходы организаций экономики ввиду увеличения МРОТа составят 17,4 млрд рублей.

Отметим, этот закон должен вступить в силу с 1 января 2022.

Напомним, в 2020 году была принята методика по определению величины МРОТа. Так, она высчитывается как 42% от средней заработной платы за прошедший год, которая рассчитывается Росстатом.

Еще в сентябре эксперты в сфере экономики отметили, что МРОТ, который увеличится в 2022 году, повлияет не только на рост зарплат в стране, но и увеличит размер пособий.

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