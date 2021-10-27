Госдума решила повысить МРОТ почти на тысячу рублей в 2022 году

Во вторник, 26 октября, Госдума на пленарном заседании рассмотрела законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей. Отметим, на данный момент размер МРОТа составляет 12 792 рубля в месяц.
В самом документе прописано, что рост МРОТ с 1 января 2022 года составит 825 рублей —на 6,4%. Также добавлено, при принятии законопроекта зарплаты почти трем миллионам работникам повысят, половина из которых работает в государственных и муниципальных учреждениях.
Для реализации проекта будут использованы бюджетные средства, предусмотренные на 2022 год. Также дополнительные расходы организаций экономики ввиду увеличения МРОТа составят 17,4 млрд рублей.
Отметим, этот закон должен вступить в силу с 1 января 2022.
Напомним, в 2020 году была принята методика по определению величины МРОТа. Так, она высчитывается как 42% от средней заработной платы за прошедший год, которая рассчитывается Росстатом.
Еще в сентябре эксперты в сфере экономики отметили, что МРОТ, который увеличится в 2022 году, повлияет не только на рост зарплат в стране, но и увеличит размер пособий.