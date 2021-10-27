«Он на меня набрасывался»: В Бердске яростный водитель маршрутки №3 накричал на пассажирку и замахивался из-за замечания

В Бердске водитель маршрутки накричал на пассажирку из-за замечания по его работе. Инцидент произошел сегодня, 27 октября в маршрутке №3, которая направлялась к вокзалу.
Как рассказала «Курьер.Среда» пассажирка Евгения, она села в транспортное средство на остановке «11-й квартал» ранним утром. По словам бердчанки, практически на каждой остановке водитель ожидал оплату за проезд и не продолжал движение.
- На "ГДК" он останавливался и ждал. Потом поехали до «Старого универмага» и он, естественно, там стоял. Потом начал проводить опрос. Он хотел миновать свой маршрут до «Медсанчасти №129» и сократить путь. Водитель на то, что с ним никто не общался сказал: «Что вы мне не отвечаете, я же вас спрашиваю». Тут я не выдержала и сказала, что он обязан ехать по своему маршруту, а пассажиры могут и вообще не разговаривать, - рассказала Евгения.
Позже горожанка напомнила шоферу о его бесконечных остановках и ожидании оплаты за проезд при входе. Кроме того, женщина сравнила такое поведение с установлением собственных порядков в одном из географических регионов.
- Я ему сказала, что пока он стоит, люди опаздывают на электрички, в больницы, да и просто по делам, - вспоминая произнесла Евгения Леонидовна.
Водитель не ожидал, что его поведение будут оценивать. Он приостановился на светофоре при повороте на бердский вокзал и зашел в салон маршрутки.
- Он на меня набрасывался. Я, естественно, ему отвечала. Стоял надо мной и руками махал. Только тогда, когда я вытащила телефон, сел на место. После вез меня с молодой девушкой так, что мы летали по маршрутке, - заявила бердчанка.
В своих репликах шофер сообщил пассажирке, что ее вместе с остальными людьми, должна ожидать та же участь, которая была уготована большинству населения во времена войны. В 09:50 Евгения с еще одной бердчанкой вышли из маршрутки №3 на вокзале и пошли в разные стороны, однако выводы после разговора с водителем сделали одни и те же.
Напомним, что еще один постыдный случай произошел в маршрутке №3 и 14 октября 2021 года. Как утверждала горожанка Инна Ковалева, ее пожилая мать на остановке "МСЧ №129" села в транспортное средство. Женщине необходимо было приехать на вокзал. Тамара Алексеевна сообщила о своем намерении водителю, однако тот вместо того, чтобы исполнить свои должностные обязанности, обматерил пожилую женщину. Он не хотел везти одну единственную пассажирку в салоне. По словам Инны, из-за того, что водитель резко тронулся с места, ее мать откинуло в конец газели. Пенсионерка кричала о помощи, но водитель не слышал ее просьб. В итоге женщина ударилась головой о заднюю ручку. На протяжении всего пути она падала между сиденьями и в конечном счете потеряла сознание.