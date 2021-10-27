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«Он на меня набрасывался»: В Бердске яростный водитель маршрутки №3 накричал на пассажирку и замахивался из-за замечания

6:43:0110/27/2021,Алина Бурова
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По словам пассажирки, водитель по несколько минут стоял на остановках, ожидая оплаты за проезд при входе. Люди опаздывали по своим делам. Когда шофер начал вести опрос, чтобы сократить путь, одна из бердчанок не выдержала.

Водитель пришел в ярость после замечания пассажирки. Фото: «Курьер.Среда»

В Бердске водитель маршрутки накричал на пассажирку из-за замечания по его работе. Инцидент произошел сегодня, 27 октября в маршрутке №3, которая направлялась к вокзалу.

Как рассказала «Курьер.Среда» пассажирка Евгения, она села в транспортное средство на остановке «11-й квартал» ранним утром. По словам бердчанки, практически на каждой остановке водитель ожидал оплату за проезд и не продолжал движение.

- На "ГДК" он останавливался и ждал. Потом поехали до «Старого универмага» и он, естественно, там стоял. Потом начал проводить опрос. Он хотел миновать свой маршрут до «Медсанчасти №129» и сократить путь. Водитель на то, что с ним никто не общался сказал: «Что вы мне не отвечаете, я же вас спрашиваю». Тут я не выдержала и сказала, что он обязан ехать по своему маршруту, а пассажиры могут и вообще не разговаривать, - рассказала Евгения.

Позже горожанка напомнила шоферу о его бесконечных остановках и ожидании оплаты за проезд при входе. Кроме того, женщина сравнила такое поведение с установлением собственных порядков в одном из географических регионов.

- Я ему сказала, что пока он стоит, люди опаздывают на электрички, в больницы, да и просто по делам, - вспоминая произнесла Евгения Леонидовна.

Водитель не ожидал, что его поведение будут оценивать. Он приостановился на светофоре при повороте на бердский вокзал и зашел в салон маршрутки.

- Он на меня набрасывался. Я, естественно, ему отвечала. Стоял надо мной и руками махал. Только тогда, когда я вытащила телефон, сел на место. После вез меня с молодой девушкой так, что мы летали по маршрутке, - заявила бердчанка.

В своих репликах шофер сообщил пассажирке, что ее вместе с остальными людьми, должна ожидать та же участь, которая была уготована большинству населения во времена войны. В 09:50 Евгения с еще одной бердчанкой вышли из маршрутки №3 на вокзале и пошли в разные стороны, однако выводы после разговора с водителем сделали одни и те же.

Напомним, что еще один постыдный случай произошел в маршрутке №3 и 14 октября 2021 года. Как утверждала горожанка Инна Ковалева, ее пожилая мать на остановке "МСЧ №129" села в транспортное средство. Женщине необходимо было приехать на вокзал. Тамара Алексеевна сообщила о своем намерении водителю, однако тот вместо того, чтобы исполнить свои должностные обязанности, обматерил пожилую женщину. Он не хотел везти одну единственную пассажирку в салоне. По словам Инны, из-за того, что водитель резко тронулся с места, ее мать откинуло в конец газели. Пенсионерка кричала о помощи, но водитель не слышал ее просьб. В итоге женщина ударилась головой о заднюю ручку. На протяжении всего пути она падала между сиденьями и в конечном счете потеряла сознание.

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