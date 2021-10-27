Магазин, продавший пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову патроны, оштрафовали на 20 тыс рублей

В Перми суд оштрафовал охотничий магазин, который продал патроны пермскому стрелку, совершившему массовое убийство в одном из вузов. Согласно закону Российской Федерации, сотрудники магазина были обязаны проинформировать МВД о покупке боеприпасов лицом не достигшим 25-летнего возраста. Однако этого сделано не было.
Представители торговой точки пытались оправдать себя тем, что в документе, разрешающий пользование оружием, не указывается год рождения. Также Пермяки заявили, что продавая патрона, уточнять возраст покупателя не обязательно.
Напомним, 20 сентября 18-летний студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе. В ходе нападения погибло 6 человек, а еще 43 – пострадали. При задержании стрелка ранили сотрудники полиции, он был доставлен в больницу, где ему ампутировали ногу. Сейчас Бекмансуров находится в СИЗО, он полностью признал свою вину и содержится в отряде для инвалидов.