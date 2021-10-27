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Ученые изобрели первый калькулятор, который позволяет оценивать риски заражения коронавирусом

6:24:0110/27/2021
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Вирусологи Университета Квинсленда разработали калькулятор CoRiCal.

Калькулятор выглядит как мобильное приложение. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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На днях, ученые-разработчики назвали калькулятор онлайн-проектом, который поможет врачам и всем потенциальным пациентам оценить риск заболевания коронавирусом и тяжесть, в которой будет протекать болезнь.

Эксперты пояснили, что изобретение действительно создано для оказания помощи людям в принятии осознанного решения о вакцинации с учетом их настоящего самочувствия и состояния здоровья. Калькулятор поможет увидеть свой риск заражения коронавирусом при разных сценариях.

Калькулятор представляет собой приложение, в которое надо вести свои данные: возраст, пол, статус вакцинации и степень заболеваний ковидом в месте, в котором проживает человек, после чего будет выдан подробный расчет.

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