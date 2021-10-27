Ученые изобрели первый калькулятор, который позволяет оценивать риски заражения коронавирусом

На днях, ученые-разработчики назвали калькулятор онлайн-проектом, который поможет врачам и всем потенциальным пациентам оценить риск заболевания коронавирусом и тяжесть, в которой будет протекать болезнь.
Эксперты пояснили, что изобретение действительно создано для оказания помощи людям в принятии осознанного решения о вакцинации с учетом их настоящего самочувствия и состояния здоровья. Калькулятор поможет увидеть свой риск заражения коронавирусом при разных сценариях.
Калькулятор представляет собой приложение, в которое надо вести свои данные: возраст, пол, статус вакцинации и степень заболеваний ковидом в месте, в котором проживает человек, после чего будет выдан подробный расчет.