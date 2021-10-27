В Орске нашли чемодан с расчлененной девушкой без головы в мусорном баке. Подруга убитой назвала мотивы жестокой расправы вахтовика над любимой

На востоке Оренбургской области снова жестокое убийство: 23 октября в Орске около дома №47 А по ул. Станиславского нашли черный чемодан с останками тела женщины без головы. Страшную находку дети нашли днем, а уже следующей ночью подозреваемого в жутком преступлении задержали. Им оказался 42-летний местный житель - знакомый погибшей. Кстати, личность убитой тоже установили сразу, жертве было 39 лет.
Журналист «Курьер.Среда» 26 октября побывал на месте преступления, пообщался с близкими убитой Асии (имя изменено- прим. редакции) и знакомыми Ильи (имя изменено - прим. редакции) и попытался найти вопрос на главный ответ: за что возлюбленный убил свою даму сердца.
Отрезал голову, потому что, не помещалась в чемодан: обычное застолье по случаю приезда с вахты закончилось трагедиейПосле того, как местные сообщили о страшной находке в полицию, те незамедлительно стали отрабатывать многочисленные версии жестокого убийства. Затем дело передали в центральный аппарат СК, в Оренбургскую область выехали столичные специалисты. Известно, что тело Асии пролежало в чемодане больше суток! Кстати, в мусорном баке в этом же дворе, где нашли чемодан, обнаружили и голову жертвы.
В соцсетях начали бурно обсуждать жестокое убийство: некоторые писали, что убийство студенток в Гае и расчлененка в Орске - связаны. Другие считали, что орский маньяк Андреев вновь вернулся в город. Однако все эти догадки не подтвердились - подозреваемого в убийстве задержали. Выйти на след преступника помогли камеры наружного наблюдения, установленные на окрестных домах. На них человек в черной одежде, предположительно Илья, волочет черный чемодан. Ну а потом квартиру 42-летнего орчанина вскрыли оперативники и нашли предполагаемые орудия убийства и расчленения Асии - молоток для отбивания мяса и кухонные ножи. Пока остается загадкой - зачем Илья жестоко расправился со своей давней знакомой. На допросе Илья сообщил, что отрезал голову своей любимой из-за того, что эта часть ее тела не помещалась в чемодан. Известно, что он совсем недавно приехал с вахты. И застолье, видимо, было по этому поводу.
«Знакомы 20 лет»: что рассказывают близкие убитой Асии по поводу отношений с Ильей - подозреваемом в ее убийстве«Курьер.Среда» 26 октября, пообщался с Оксаной - самой близкой подругой Асии. Женщины дружили всю жизнь. По рассказу Оксаны, Асия была доброй женщиной. Жила с родителями, пока те не умерли. После их кончины, Асия запила. Детей и мужа у нее не было.
А вот со своим убийцей жертва была знакома 20 лет. Как рассказала Оксана в беседе с «Курьер.Среда», сам Илья работал вахтой, выпивал. Все близкие и друзья погибшей знали про их отношения и никто не мог предположить, что эта история любви закончится так печально. В последний раз пара была около дома Асии за день до ее кончины: что-то покупали в магазине. Больше живой Асию никто не видел. А на днях ей исполнилось бы 40 лет. Женщина не дожила до юбилея всего 3 дня.
Другой знакомый Асии рассказал, что женщина начала выпивать после кончины своих родителей. Однако мужчина недоумевает: как его знакомая оказалась в тот вечер в квартире Ильи.
- У нее родители умерли, брат тоже старший. Она была хорошей женщиной. Работала в магазине около дома, про нее ничего плохого не сказать. Добрая, да, выпивала, но я думаю, что просто горе ее подкосило так. Этого мужчину я не видел, но удивился, что он тут частый гость оказывается был, - делится мужчина.
Асию похоронили 26 октября на мусульманском кладбище в Орске. На похоронах были только самые близкие. Пока точных мотивов убийства 39-летней орчанки следователи не раскрывают. Расследование уголовного дела продолжается.