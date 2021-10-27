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Полный список адресов в Бердске, где исчезло отопление после мощного гидроудара на котельной ТГК-1

5:45:4510/27/2021
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Жители сидят без отопления и горячей воды.

На котельной произошла серьезная авария. Фото: Сергей Корчанов с сайта Pixabay

Сегодня, 27 октября в Бердске массово отключили отопление и горячую воду. Жители города были возмущены сложившейся ситуацией – на улице уже холодно и квартиры без тепла тоже начали промерзать.

Начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков заявил, что «Газпром» заранее предупреждал потребителей об отключении газа от котельной «Новая». Ремонт производится с 26 октября.

- Устраняют дефект на газопроводе и не будет газа от насосной станции №5 ровно сутки. Отопление никто не отключал, насосы работают, просто температура теплоносителя низкая, потому что воду мы не подогреваем. Как появится газ, запустим котлы и все нагреется. Все только от газовиков зависит. Как дадут газ, и горячая вода появится, - произнес Лащенков 27 октября.

Также, по его словам, не весь город греется газом. Кроме Микрорайона газом для обогрева пользуются в жилмассиве Молодежный. Отметим, что вчера, 26 октября, на частной котельной ТГК-1 произошла авария. В результате поломки отключение произошло в семи многоквартирных жилых домах на ул. Спортивной Бердска.
В настоящее время отключили по следующим адресам:

ЦТП-1Б:

- ул. Карла Маркса, 15, 20,21,22,22а,

- ул. Ленина, 28,30,32,

- ул. Первомайская, 19,

- ул. Суворова, 1,

- ул. Пархоменко, 4,6,

- ул. Ломоносова, 33,35,

- ул. Островского, 45,45/1,47,

- д/сад № 25,школа № 1,ПТУ №16),

ЦТП-1В:

- ул. Карла Маркса, 24,32,36,

- пер.Пархоменко, 5,

- ул. Первомайская, 21,

- ул. Олега Кошевого, 6,

- ул. Ломоносова, 43,

- ЦГБ.

ЦТП-8Б:

- ул. Чернышевского, 36,

- военкомат, МВД.

ЦТП-10Б:

- ул. Ленина, 38,40,40/1,42,44,44/1,44а,46,46а,

- ул. Карла Маркса, 25,31,38,

- ул. Ушакова, 1,3,

- ул. Свердлова, 2,4,

- д/сад № 22,Юнона.

ЦТП-21Б:

- ул. Спортивная, 1,5,

- ул. Карла Маркса, 62,66,68,70,71,

- ул. Островского, 101,101а,105,107,103,

- ПТУ №56.
Восстановят подачу к 13 часам 27 октября.

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отключили водунет отопленияавария на котельной
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