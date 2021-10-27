Полный список адресов в Бердске, где исчезло отопление после мощного гидроудара на котельной ТГК-1

Сегодня, 27 октября в Бердске массово отключили отопление и горячую воду. Жители города были возмущены сложившейся ситуацией – на улице уже холодно и квартиры без тепла тоже начали промерзать.
Начальник подразделения инженерной сети КБУ Бердска Сергей Лащенков заявил, что «Газпром» заранее предупреждал потребителей об отключении газа от котельной «Новая». Ремонт производится с 26 октября.
- Устраняют дефект на газопроводе и не будет газа от насосной станции №5 ровно сутки. Отопление никто не отключал, насосы работают, просто температура теплоносителя низкая, потому что воду мы не подогреваем. Как появится газ, запустим котлы и все нагреется. Все только от газовиков зависит. Как дадут газ, и горячая вода появится, - произнес Лащенков 27 октября.
Также, по его словам, не весь город греется газом. Кроме Микрорайона газом для обогрева пользуются в жилмассиве Молодежный. Отметим, что вчера, 26 октября, на частной котельной ТГК-1 произошла авария. В результате поломки отключение произошло в семи многоквартирных жилых домах на ул. Спортивной Бердска.
В настоящее время отключили по следующим адресам:
ЦТП-1Б:
- ул. Карла Маркса, 15, 20,21,22,22а,
- ул. Ленина, 28,30,32,
- ул. Первомайская, 19,
- ул. Суворова, 1,
- ул. Пархоменко, 4,6,
- ул. Ломоносова, 33,35,
- ул. Островского, 45,45/1,47,
- д/сад № 25,школа № 1,ПТУ №16),
ЦТП-1В:
- ул. Карла Маркса, 24,32,36,
- пер.Пархоменко, 5,
- ул. Первомайская, 21,
- ул. Олега Кошевого, 6,
- ул. Ломоносова, 43,
- ЦГБ.
ЦТП-8Б:
- ул. Чернышевского, 36,
- военкомат, МВД.
ЦТП-10Б:
- ул. Ленина, 38,40,40/1,42,44,44/1,44а,46,46а,
- ул. Карла Маркса, 25,31,38,
- ул. Ушакова, 1,3,
- ул. Свердлова, 2,4,
- д/сад № 22,Юнона.
ЦТП-21Б:
- ул. Спортивная, 1,5,
- ул. Карла Маркса, 62,66,68,70,71,
- ул. Островского, 101,101а,105,107,103,
- ПТУ №56.
Восстановят подачу к 13 часам 27 октября.