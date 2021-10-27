В России предложили обязательную вакцинацию сделать полностью бесплатной

Споры насчет обязательной вакцинации всех россиян ведутся уже долго. Одни считают, что принудительными способами ничего не добьешься, другие предлагают новые способы мотивации граждан. Но на днях Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) опубликовали предложение сделать вакцинацию абсолютно для всех россиян обязательной и бесплатной. Об этом говорится в письме организаций вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передает газета «Известия».
Такая инициатива была предложена вместо закрытия магазинов, торговых центров и ресторанов в нерабочие дни. Именно обязательная прививка всех граждан поможет избежать, как и повышения заболеваемости, так и падения экономики в стране. Также сотрудники организаций добавили, что бесплатная вакцинация должна быть повсеместной и в частных клиниках в том числе.
Авторы письма уверены, что период с октября по декабрь — это самый высокий сезон в торговле, и некоторые компании в это время зарабатывают до 50 процентов годовой выручки. Напомним, в ноябре стартуют различные распродажи и «черные пятницы», а в декабре все активно закупаются подарками на Новый год. Поэтому закрытие магазинов в такое время приведет к непоправимым последствиям в экономике.