В Кузбассе конь притащил на себе искалеченный труп человека

На днях сотрудники следственного комитета в Кузбассе начали расследование гибели человека после того, как в конце сентября в Старобачатах в поле обнаружили коня с привязанным к нему трупом.
В полицию сообщили местные жители, которые заметили бродившего одиноко в поле коня, за которым по земле волочился труп человека, привязанный к седлу.
Сотрудники правоохранительных органов по кровавому следу добрались до изначальной точки путешествия коня. Это была ферма. Как потом оказалось, после беседы с хозяином фермы, изуродованный труп — это его бывший работник, которого он сам к лошади и привязал.
Умерший не имел места жительства, работал на ферме. Хозяин признался, что нашел своего подчиненного в поле пьяным, попытался его поднять, но ничего не получалось. В итоге, он додумался привязать мужчину к коню и отбуксировать до дома. Но рядом с фермой конь начал вести себя неадекватно и внезапно понес.
В результате пьяный работник фермы погиб от многочисленных переломов грудной клетки и костей лица. Следственный комитет собирается проверить все действия фермера.