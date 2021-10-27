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27.10
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В Кузбассе конь притащил на себе искалеченный труп человека

6:38:5710/27/2021
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Погибшим оказался работник фермы, хозяин который решил таким образом отбуксировать своего сотрудника до дома.

История, как из вестерна, поразила местную полицию. Фото: Pixabay.com

На днях сотрудники следственного комитета в Кузбассе начали расследование гибели человека после того, как в конце сентября в Старобачатах в поле обнаружили коня с привязанным к нему трупом.

В полицию сообщили местные жители, которые заметили бродившего одиноко в поле коня, за которым по земле волочился труп человека, привязанный к седлу.

Сотрудники правоохранительных органов по кровавому следу добрались до изначальной точки путешествия коня. Это была ферма. Как потом оказалось, после беседы с хозяином фермы, изуродованный труп — это его бывший работник, которого он сам к лошади и привязал.
Умерший не имел места жительства, работал на ферме. Хозяин признался, что нашел своего подчиненного в поле пьяным, попытался его поднять, но ничего не получалось. В итоге, он додумался привязать мужчину к коню и отбуксировать до дома. Но рядом с фермой конь начал вести себя неадекватно и внезапно понес.

В результате пьяный работник фермы погиб от многочисленных переломов грудной клетки и костей лица. Следственный комитет собирается проверить все действия фермера.

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следователишоктруп человека
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