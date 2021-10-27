Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Англии женщина, пострадавшая в ДТП, вышла замуж за несколько часов до собственной смерти

7:01:3310/27/2021
0

После кончины ее органы пересадили 6 людям.

В Англии мужчина женился на женщине за несколько часов до ее смерти. Фото: Pixabay.com

В Англии мужчина женился на женщине, которая попала в ДТП. Церемония венчания прошла прямо в больничной палате в присутствии родных. Сообщается, что девушка скончалась от полученных травм через несколько часов после церемонии бракосочетания.

Грег Питерс, которому 34 года, познакомился с 28-летней Анной Ледгар в интернете полтора года назад. Возлюбленные провели вместе пандемию в доме жениха и строили планы на дальнейшую жизнь. Но предложения от Герга все не поступало.
Девушка села за руль машины в понедельник, 18 октября, чтобы поехать в спортзал, в котором она работала. Через несколько часов ее возлюбленному позвонили и сообщили о случившейся аварии.

– Я сразу выехал в больницу, но думал, что она отделалась легкими ушибами, я не подумал, что все настолько серьезно, – сообщает вдовец.

Однако приехав в медучреждение, мужчина узнал, что Анна получила несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Также врачи сообщили ему, что пострадавшую планируют отключить от аппарата ИВЛ, а после она скорее всего умрет.
Тогда мужчина попросил разрешения у матери девушки, чтобы жениться на ней. После согласия родителей, в палату был приглашен епископ и молодой человек надел кольцо на палец умирающей невесте.

После смерти пострадавшей ее органы спасли жизни 6 людей. Ее сердце было пересажено ребенку, которому также удалось выжить.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
невестаженихДТПбракСмерть невесты.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Правильно ли поступил жених?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России могу ужесточить наказание за контрафактный алкоголь
6:56:19 10/27/2021
В России могу ужесточить наказание за контрафактный алкоголь
Бердск«Он на меня набрасывался»: В Бердске яростный водитель маршрутки №3 накричал на пассажирку и замахивался из-за замечания
6:43:01 10/27/2021
«Он на меня набрасывался»: В Бердске яростный водитель маршрутки №3 накричал на пассажирку и замахивался из-за замечания
В Кузбассе конь притащил на себе искалеченный труп человека
6:38:57 10/27/2021
В Кузбассе конь притащил на себе искалеченный труп человека
В Орске нашли чемодан с расчлененной девушкой без головы в мусорном баке. Подруга убитой назвала мотивы жестокой расправы вахтовика над любимой
6:28:45 10/27/2021
В Орске нашли чемодан с расчлененной девушкой без головы в мусорном баке. Подруга убитой назвала мотивы жестокой расправы вахтовика над любимой
Ученые изобрели первый калькулятор, который позволяет оценивать риски заражения коронавирусом
6:24:01 10/27/2021
Ученые изобрели первый калькулятор, который позволяет оценивать риски заражения коронавирусом
Магазин, продавший пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову патроны, оштрафовали на 20 тыс рублей
6:18:44 10/27/2021
Магазин, продавший пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову патроны, оштрафовали на 20 тыс рублей
В России предложили обязательную вакцинацию сделать полностью бесплатной
6:07:18 10/27/2021
В России предложили обязательную вакцинацию сделать полностью бесплатной
Чудотворная молитва лику Богоматери «Спорительница хлебов» об умножении плодов земных и небесных и благословении на труд
6:00:39 10/27/2021
Чудотворная молитва лику Богоматери «Спорительница хлебов» об умножении плодов земных и небесных и благословении на труд
Сильная молитва святому лику Евфимия Солунского: молиться об избавлении от неуверенности и обретении успокоения в душевных и физических муках
5:30:54 10/27/2021
Сильная молитва святому лику Евфимия Солунского: молиться об избавлении от неуверенности и обретении успокоения в душевных и физических муках
Друг убитого топ-менеджера банка в Москве рассказал о случившемся
5:29:00 10/27/2021
Друг убитого топ-менеджера банка в Москве рассказал о случившемся