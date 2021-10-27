В Англии женщина, пострадавшая в ДТП, вышла замуж за несколько часов до собственной смерти

В Англии мужчина женился на женщине, которая попала в ДТП. Церемония венчания прошла прямо в больничной палате в присутствии родных. Сообщается, что девушка скончалась от полученных травм через несколько часов после церемонии бракосочетания.
Грег Питерс, которому 34 года, познакомился с 28-летней Анной Ледгар в интернете полтора года назад. Возлюбленные провели вместе пандемию в доме жениха и строили планы на дальнейшую жизнь. Но предложения от Герга все не поступало.
Девушка села за руль машины в понедельник, 18 октября, чтобы поехать в спортзал, в котором она работала. Через несколько часов ее возлюбленному позвонили и сообщили о случившейся аварии.
– Я сразу выехал в больницу, но думал, что она отделалась легкими ушибами, я не подумал, что все настолько серьезно, – сообщает вдовец.
Однако приехав в медучреждение, мужчина узнал, что Анна получила несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Также врачи сообщили ему, что пострадавшую планируют отключить от аппарата ИВЛ, а после она скорее всего умрет.
Тогда мужчина попросил разрешения у матери девушки, чтобы жениться на ней. После согласия родителей, в палату был приглашен епископ и молодой человек надел кольцо на палец умирающей невесте.
После смерти пострадавшей ее органы спасли жизни 6 людей. Ее сердце было пересажено ребенку, которому также удалось выжить.