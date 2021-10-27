Моргенштерн рассказал, во сколько обошлась его свадьба с Диларой

Репер Моргенштерн потратил 20 млн рублей на свадьбу, об это он рассказал в интервью у Ксении Собчак.
На торжественное мероприятие шоумен надел платье невесты, а его будущая жена была во фраке. Автомобилем молодоженов в этот день стал старый лимузин, а самым изысканным деликатесом на праздничном столе стала селедка. Клятвы, которые давали репер и его невеста, считывались с куска пенопласта.
Алишер также исполнил танцевальный номер и запустил букет невесты в толпу, чтобы определить девушку, которая выйдет замуж следующей. После чего эпатажный артист нырнул в свадебный торт.
– Свадьба – это огромный перфоманс, нужно было потратиться, пришлось выложить 20 лямов, – рассказал Алишер Моргенштерн.