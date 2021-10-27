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27.10
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Моргенштерн рассказал, во сколько обошлась его свадьба с Диларой

7:47:4110/27/2021
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На бракосочетании он был в платье.

Свадьба Моргенштерна и Дилары обошлась в 20 млн рублей. Фото: Instagram morgen_shtern

Репер Моргенштерн потратил 20 млн рублей на свадьбу, об это он рассказал в интервью у Ксении Собчак.
На торжественное мероприятие шоумен надел платье невесты, а его будущая жена была во фраке. Автомобилем молодоженов в этот день стал старый лимузин, а самым изысканным деликатесом на праздничном столе стала селедка. Клятвы, которые давали репер и его невеста, считывались с куска пенопласта.

Алишер также исполнил танцевальный номер и запустил букет невесты в толпу, чтобы определить девушку, которая выйдет замуж следующей. После чего эпатажный артист нырнул в свадебный торт.

– Свадьба – это огромный перфоманс, нужно было потратиться, пришлось выложить 20 лямов, – рассказал Алишер Моргенштерн.

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свадьба20 млн рублейЗатраты на свадьбу.Алишер Моргенштерн
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Правильно ли тратить такие деньги на свадьбу?

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