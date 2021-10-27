В Новосибирске 31-летний педофил три месяца насиловал 12-летнюю девочку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело на 31-летнего мужчину за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Следственный отдел по Кировскому району установил, что с июня 2021 года обвиняемый совершал действия насильственного характера. Его жертвой стала 12-летняя девочка. Преступления совершались в квартире.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мужчина был задержан. Органами правопорядка решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Подозреваемый был задержан 25 октября сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции 7 "Ленинский" УМВД России по г. Новосибирску по месту проживания в соседнем районе города и доставлен для проведения следственных действий к следователю СУ СК России по Новосибирской области.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Англии мужчина женщина на возлюбленной за несколько часов до ее смерти. Женщина попала в ДТП и была госпитализирована с полученными травмами. Церемония бракосочетания прошла прямо в больничной палате. Через несколько часов после нее пациентка скончалась.