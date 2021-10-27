Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске 31-летний педофил три месяца насиловал 12-летнюю девочку

7:29:2710/27/2021
0

Мужчина был задержан, решается вопрос о взятии его под стражу.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело за изнасилование. Фото: Следственный комитет.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело на 31-летнего мужчину за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Следственный отдел по Кировскому району установил, что с июня 2021 года обвиняемый совершал действия насильственного характера. Его жертвой стала 12-летняя девочка. Преступления совершались в квартире.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, мужчина был задержан. Органами правопорядка решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Подозреваемый был задержан 25 октября сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции 7 "Ленинский" УМВД России по г. Новосибирску по месту проживания в соседнем районе города и доставлен для проведения следственных действий к следователю СУ СК России по Новосибирской области.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Англии мужчина женщина на возлюбленной за несколько часов до ее смерти. Женщина попала в ДТП и была госпитализирована с полученными травмами. Церемония бракосочетания прошла прямо в больничной палате. Через несколько часов после нее пациентка скончалась.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
изнасилованиежертваскуголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нужно ли ужесточить наказание за изнасилование несовершеннолетних?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Москве объявили в розыск белый Хендай «Солярис», на котором могли скрываться убийцы семьи банкира Яхонтова
7:16:29 10/27/2021
В Москве объявили в розыск белый Хендай «Солярис», на котором могли скрываться убийцы семьи банкира Яхонтова
В поисковом отряде Лиза Алерт опровергли слухи о смерти человека из-за поисков Светланы Светличной
7:07:59 10/27/2021
В поисковом отряде Лиза Алерт опровергли слухи о смерти человека из-за поисков Светланы Светличной
В Англии женщина, пострадавшая в ДТП, вышла замуж за несколько часов до собственной смерти
7:01:33 10/27/2021
В Англии женщина, пострадавшая в ДТП, вышла замуж за несколько часов до собственной смерти
Нечистую силу можно обнаружить 28 октября в доме, если в этот день бьется посуда, плачут дети и переплетаются нитки?
7:00:40 10/27/2021
Нечистую силу можно обнаружить 28 октября в доме, если в этот день бьется посуда, плачут дети и переплетаются нитки?
В России могу ужесточить наказание за контрафактный алкоголь
6:56:19 10/27/2021
В России могу ужесточить наказание за контрафактный алкоголь
Бердск«Он на меня набрасывался»: В Бердске яростный водитель маршрутки №3 накричал на пассажирку и замахивался из-за замечания
6:43:01 10/27/2021
«Он на меня набрасывался»: В Бердске яростный водитель маршрутки №3 накричал на пассажирку и замахивался из-за замечания
В Кузбассе конь притащил на себе искалеченный труп человека
6:38:57 10/27/2021
В Кузбассе конь притащил на себе искалеченный труп человека
В Орске нашли чемодан с расчлененной девушкой без головы в мусорном баке. Подруга убитой назвала мотивы жестокой расправы вахтовика над любимой
6:28:45 10/27/2021
В Орске нашли чемодан с расчлененной девушкой без головы в мусорном баке. Подруга убитой назвала мотивы жестокой расправы вахтовика над любимой
Ученые изобрели первый калькулятор, который позволяет оценивать риски заражения коронавирусом
6:24:01 10/27/2021
Ученые изобрели первый калькулятор, который позволяет оценивать риски заражения коронавирусом
Магазин, продавший пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову патроны, оштрафовали на 20 тыс рублей
6:18:44 10/27/2021
Магазин, продавший пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову патроны, оштрафовали на 20 тыс рублей