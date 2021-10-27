В Бердске нашёлся котёнок

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надежда:
Нашёлся котёнок в г. Бердске, по ул. Бердская. Телефон для связи 8913 47 47 838.
Его нашли по ул. Бердская. Телефон для связи.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Надежда:
Нашёлся котёнок в г. Бердске, по ул. Бердская. Телефон для связи 8913 47 47 838.
От редакции
Ваш котенок потерялся?
На нашем сайте нельзя:
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.