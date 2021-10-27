Правительство выделило 47 млрд рублей в фонд социального страхования для оплаты больничных

Премьер-министр России Михал Мишустин выделил 47 млрд рублей в ФСС. Предполагается, что средства пойдут на оплату пособий, связанных с материнством и больничные. Соответствующее заключение опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.
– Выделить в 2021 году деньги на социальное-страхование и для выплат в случае временного отсутствия работоспособности граждан, также направить часть средств на осуществление выплат материнских пособий, – говорится в письме премьер-министра.
Напомним, сегодня «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске 31-летний мужчина насиловал 12-летнюю девочку на протяжении трех месяцев. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.